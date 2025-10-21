Во время ночной атаки с 20 на 21 октября россияне разбили сети "Горсвета" и повредили газопроводные сети. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне Харьков.
Что известно о ночном обстреле?
По словам городского головы Игоря Терехова, ночь на 21 октября была чрезвычайно тяжелой для харьковчан. Было попадание шести КАБов.
Как уточнил Терехов, взрывы прозвучали около полуночи на юго-восточной окраине города.
Кроме разрушения нескольких коммунальных предприятий, россияне полностью уничтожили один частный дом, а еще 14 повреждены – в них выбиты окна и разбиты крыши.
На месте работают соответствующие службы для ликвидации последствий ночного обстрела.
В областной прокуратуре сообщают, что по меньшей мере 11 человек обратились за помощью в соответствующие учреждения из-за острой стрессовой реакции.
Что известно о российском обстреле в ночь 21 октября?
В ночь на 21 октября россияне обстреливали Украину ракетами и почти сотней БПЛА. Силы ПВО уничтожили 58 целей, однако зафиксировано попадание в 10 населенных пунктах и падение обломков.
В Черкасской области были атакованы объекты критической инфраструктуры, в результате чего вспыхнул пожар. В то же время ПВО сбила три российских дрона, сообщили в ОВА. Жертв нет.
Кроме сотни ударных беспилотников, россияне применили ночью две баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" и четыре зенитные управляемые ракеты С-300, которые запустили из Брянской и Курской областей.