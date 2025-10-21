Во время ночной атаки с 20 на 21 октября россияне разбили сети "Горсвета" и повредили газопроводные сети. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне Харьков.

Что известно о ночном обстреле?

По словам городского головы Игоря Терехова, ночь на 21 октября была чрезвычайно тяжелой для харьковчан. Было попадание шести КАБов.

Как уточнил Терехов, взрывы прозвучали около полуночи на юго-восточной окраине города.

Кроме разрушения нескольких коммунальных предприятий, россияне полностью уничтожили один частный дом, а еще 14 повреждены – в них выбиты окна и разбиты крыши.

На месте работают соответствующие службы для ликвидации последствий ночного обстрела.

В областной прокуратуре сообщают, что по меньшей мере 11 человек обратились за помощью в соответствующие учреждения из-за острой стрессовой реакции.

Что известно о российском обстреле в ночь 21 октября?