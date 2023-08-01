Россияне попали в больницу Херсонщины: погиб врач, который был на должности несколько дней
Источник:Роман Мрочко
Утром 1 августа российские захватчики в очередной раз обстреляли Херсонскую громаду. Зафиксировано попадание в одно из учреждений здравоохранения.
К сожалению, в результате обстрела есть жертва и пострадавшие. Также есть повреждения в отделении хирургии.
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Россияне обстреляли Херсонщину
Как стало известно, в 11:10 оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона. Вражеские снаряды попали и в одно из медучреждений города.
В результате обстрела смертельные ранения получил молодой ЛОР-врач, который занимал должность всего несколько дней. У медсестры – травмированная челюсть, сейчас ей оказывают медпомощь.
Также из-за обстрелов повреждено отделение хирургии.
Обстрел больницы в Херсоне / фото Роман Мрочко, ОВА
На циничный удар оккупантов уже отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он назвал россиян обычными террористами.
В результате российского обстрела Херсона было повреждено отделение хирургии Херсонской городской клинической больницы. Погиб врач, травмирована медсестра. Россияне – обычные террористы,
– отметил Ермак.
В больнице повреждены два этажа – хирургическое и отоларингологическое отделение, разрушена операционная.
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Враг постоянно обстреливает Херсонщину: последние новости
- За минувшие сутки противник совершил 51 обстрел, выпустив 260 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 61 снаряд.
- Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; административное здание и учебное заведение в Херсонском районе; территорию предприятия в Бериславском районе.
- Из-за российской агрессии четыре человека погибли, еще 18 – получили ранения, из них – 1 ребенок.
- 31 июля с самого утра российская армия беспощадно обстреливала Херсонщину. Только в Херсоне – 17 раненых и 3 погибших мирных людей. Еще один мужчина получил травмы в результате ударов по Бериславу. Самой молодой пострадавшей – всего 16 лет. Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу.
- Отмечалось, что один погибший и шесть травмированных – это работники коммунального предприятия, еще пятеро – волонтеры. Они попали под огонь врага, когда помогали херсонцам ликвидировать последствия обстрелов и подтопления.
- Кроме того, армия России ударила по херсонскому микрорайону Корабел. Под вражеский обстрел в собственном автомобиле попал 65-летний мужчина. Знакомый пытался доставить товарища в больницу. Однако ранения оказались слишком тяжелыми, медикам осталось только констатировать смерть. Также ранение получил 38-летний херсонец. С травмами ноги и руки его госпитализировали в больницу.