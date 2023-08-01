К сожалению, в результате обстрела есть жертва и пострадавшие. Также есть повреждения в отделении хирургии.

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Россияне обстреляли Херсонщину

Как стало известно, в 11:10 оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона. Вражеские снаряды попали и в одно из медучреждений города.

В результате обстрела смертельные ранения получил молодой ЛОР-врач, который занимал должность всего несколько дней. У медсестры – травмированная челюсть, сейчас ей оказывают медпомощь.

Также из-за обстрелов повреждено отделение хирургии.

Обстрел больницы в Херсоне / фото Роман Мрочко, ОВА

На циничный удар оккупантов уже отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он назвал россиян обычными террористами.

В результате российского обстрела Херсона было повреждено отделение хирургии Херсонской городской клинической больницы. Погиб врач, травмирована медсестра. Россияне – обычные террористы,

– отметил Ермак.

В больнице повреждены два этажа – хирургическое и отоларингологическое отделение, разрушена операционная.

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