На жаль, внаслідок обстрілу є жертва та постраждалі. Також є пошкодження у відділенні хірургії.

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Росіяни обстріляли Херсонщину

Як стало відомо, об 11:10 окупанти вчергове обстріляли житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди поцілили й в один з медзакладів міста.

Унаслідок обстрілу смертельні поранення отримав молодий ЛОР-лікар, який був на посаді лише кілька днів. У медсестри – травмована щелепа, наразі їй надають меддопомогу.

Також через обстріли пошкоджено відділення хірургії.

Обстріл лікарні у Херсоні / фото Роман Мрочко, ОВА

На цинічний удар окупантів вже відреагував очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він назвав росіян звичайними терористами.

Внаслідок російського обстрілу міста Херсон було пошкоджено відділення хірургії Херсонської міської клінічної лікарні. Загинув лікар, травмована медсестра. Росіяни – звичайні терористи,

– зазначив Єрмак.

У лікарні пошкоджено два поверхи – хірургічне та отоларингологічне відділення, зруйновано операційну.

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