Росіяни влучили в лікарню на Херсонщині: загинув молодий лікар, який був на посаді кілька днів
Джерело:Роман Мрочко
Зранку 1 серпня російські загарбники вкотре обстріляли Херсонську громаду. Зафіксовано влучання в один із закладів охорони здоровʼя.
На жаль, внаслідок обстрілу є жертва та постраждалі. Також є пошкодження у відділенні хірургії.
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Росіяни обстріляли Херсонщину
Як стало відомо, об 11:10 окупанти вчергове обстріляли житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди поцілили й в один з медзакладів міста.
Унаслідок обстрілу смертельні поранення отримав молодий ЛОР-лікар, який був на посаді лише кілька днів. У медсестри – травмована щелепа, наразі їй надають меддопомогу.
Також через обстріли пошкоджено відділення хірургії.
Обстріл лікарні у Херсоні / фото Роман Мрочко, ОВА
На цинічний удар окупантів вже відреагував очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він назвав росіян звичайними терористами.
Внаслідок російського обстрілу міста Херсон було пошкоджено відділення хірургії Херсонської міської клінічної лікарні. Загинув лікар, травмована медсестра. Росіяни – звичайні терористи,
– зазначив Єрмак.
У лікарні пошкоджено два поверхи – хірургічне та отоларингологічне відділення, зруйновано операційну.
Наслідки обстрілу лікарні у Херсоні: дивіться відео
Ворог постійно обстрілює Херсонщину: останні новини
- За минулу добу противник здійснив 51 обстріл, випустивши 260 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 61 снаряд.
- Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адміністративну будівлю та навчальний заклад у Херсонському районі; територію підприємства у Бериславському районі.
- Через російську агресію четверо людей загинули, ще 18 – дістали поранення, з них – 1 дитина.
- 31 липня з самого ранку російська армія нещадно обстрілювала Херсонщину. Тільки у Херсоні – 17 поранених та 3 загиблих мирних людей. Ще один чоловік отримав травми внаслідок ударів по Бериславу. Наймолодшій постраждалій – лише 16 років. Дівчинку у тяжкому стані доставили до лікарні.
- Зазначалося, що один загиблий та шестеро травмованих – це працівники комунального підприємства, ще пʼятеро – волонтери. Вони потрапили під вогонь ворога, коли допомагали херсонцям з ліквідацією наслідки обстрілів та підтоплення.
- Окрім цього, армія Росії вдарила по херсонському мікрорайону Корабел. Під ворожий обстріл у власній автівці потрапив 65-річний чоловік. Знайомий намагався доставити товариша до лікарні. Однак поранення виявилися надто тяжкими, медикам залишилося лише констатувати смерть. Також поранення отримав 38-річний херсонець. З травмами ноги та руки його шпиталізували до лікарні.