"Дети испугались": во время ночной атаки был поврежден дом нардепки Стефанишиной

В ночь на 22 октября российские войска нанесли массированный удар по Украине. Во время атаки обломок вражеского дрона попал в дом народной депутатки от партии "Голос" Ольги Стефанишиной.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ольгу Стефанишину.

Читайте также Летели "Искандеры", "Кинжалы" и "Шахеды": карта движения целей во время удара по энергетике

Стефанишина рассказала подробности удара

Ольга Стефанишина рассказала, что обломок российского "Шахеда" попал в ее дом на Русановке в Киеве. По ее словам, обломок попал в нежилую часть здания, поэтому никто не пострадал.

Во время взрыва Стефанишина находилась в ванной вместе с детьми – было очень громко.

Дети перепугались, но не сильно. Я, как всегда в такие моменты, заказывала в интернете что-то хорошее. Это мой метод справляться со стрессом. На этот раз это новая книга Халеда Хоссейни,

– говорится в публикации чиновницы.

Стефанишина также сообщила, что в квартире сейчас есть вода и электричество, а в помощи ее семья не нуждается.

Жизнь в Киеве как она есть,

– написана она.

Обломок дрона попал в дом Стефанишиной / Фото: Ольга Стефанишина

Напомним, Ольга Стефанишина является народной депутаткой Верховной Рады IX созыва от партии "Голос". В 2018 – 2019 годах она также была заместителем министра здравоохранения и координировала выполнение евроинтеграционных обязательств Украины в сфере здравоохранения, государственные закупки лекарств и медизделий, вакцинацию и общественное здоровье.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Какие последствия массированной атаки 22 октября?