В ночь на четверг, 28 августа, российская армия нанесла комбинированный удар по Киеву. Одна из ракет попала в 5-этажку, в подвале которой в тот момент находились люди.

Все они выжили. Детали журналисту NV рассказала жительница, которая также пряталась в укрытии, передает 24 Канал.

Смотрите также Ужасная ночь в Киеве: кадры последствий циничной атаки россиян по столице

Что известно о разрушенном доме в Киеве?

В подвале разрушенного врагом жилого дома находилось около 20 человек. По словам очевидицы, после взрыва на улице начался пожар, а в укрытие начала поступать вода и большое количество пыли.

К счастью, жителям удалось выбраться из подвала.

Кроме того, они рассказали о тяжелых условиях работы для спасателей, которые прибыли на место происшествия, когда рядом еще продолжалась атака российских БпЛА.

К слову, по данным начальницы управления коммуникаций ГСЧС Светланы Водолаги, больше всего людей пострадало в Дарницком районе столицы, где россияне попали в жилой дом. Разрушен подъезд с 1 по 5 этажи. Именно на этой локации известно о 7 погибших, среди которых – ребенок.

Комбинированный удар по Киеву 28 августа: детали