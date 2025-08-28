Пряталось около 20 жителей: спаслись ли люди в подвале дома в Дарницком районе Киева
- В подвале дома в Киеве, в который попала российская ракета, находилось около 20 человек – все они выжили.
- Именно в Дарницком районе столицы пострадало больше всего людей, разрушен подъезд с 1 по 5 этажи.
В ночь на четверг, 28 августа, российская армия нанесла комбинированный удар по Киеву. Одна из ракет попала в 5-этажку, в подвале которой в тот момент находились люди.
Все они выжили. Детали журналисту NV рассказала жительница, которая также пряталась в укрытии, передает 24 Канал.
Что известно о разрушенном доме в Киеве?
В подвале разрушенного врагом жилого дома находилось около 20 человек. По словам очевидицы, после взрыва на улице начался пожар, а в укрытие начала поступать вода и большое количество пыли.
К счастью, жителям удалось выбраться из подвала.
Кроме того, они рассказали о тяжелых условиях работы для спасателей, которые прибыли на место происшествия, когда рядом еще продолжалась атака российских БпЛА.
К слову, по данным начальницы управления коммуникаций ГСЧС Светланы Водолаги, больше всего людей пострадало в Дарницком районе столицы, где россияне попали в жилой дом. Разрушен подъезд с 1 по 5 этажи. Именно на этой локации известно о 7 погибших, среди которых – ребенок.
Комбинированный удар по Киеву 28 августа: детали
- Россия атаковала украинскую столицу новейшими дронами-камикадзе "Герань-3", которые содержат чешские двигатели PBS TJ40-G2, китайские модули контроля Swivel SW400 Pro и топливные насосы Bosch.
- Из-за вражеского обстрела также повреждены здания представительства Евросоюза, офиса Британского совета, Главного управления ГНС, двух книжных магазинов и нескольких банков.
- Ночью, кроме 598 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов, страна-агрессорка запустила по Украине 2 аэробаллистические ракеты "Кинжал", 9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 20 крылатых ракет Х-101.