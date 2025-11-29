Массированная атака на Киев: какие последствия циничного вражеского обстрела

В ночь на 29 ноября российская оккупационная армия в очередной раз нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. Последствия обстрела фиксируют сразу в нескольких районах столицы.

Все, что известно о российском ударе по Киеву и его последствиях, читайте в материале 24 Канала.

Какие последствия ночного обстрела?