Масована атака на Київ: які наслідки цинічного ворожого обстрілу

В ніч на 29 листопада російська окупаційна армія вкотре завдала масованого комбінованого удару по Києву. Наслідки обстрілу фіксують одразу в кількох районах столиці.

Все, що відомо про російський удар по Києву та його наслідки, читайте в матеріалі 24 Каналу.

Які наслідки нічного обстрілу?