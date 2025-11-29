Укр Рус
Масована атака на Київ: які наслідки цинічного ворожого обстрілу
29 листопада, 01:45
Масована атака на Київ: які наслідки цинічного ворожого обстрілу

Поліна Буянова

В ніч на 29 листопада російська окупаційна армія вкотре завдала масованого комбінованого удару по Києву. Наслідки обстрілу фіксують одразу в кількох районах столиці.

Все, що відомо про російський удар по Києву та його наслідки, читайте в матеріалі 24 Каналу.

Які наслідки нічного обстрілу?

 

01:56, 29 листопада

Які наслідки атаки в різних районах Києва?

  • У Святошинському районі сталося влучання уламків у під'їзд триповерхового житлового будинку. 
     
  • У Дарницькому районі уламки впали на покрівлю двоповерхової будівлі. 
     
  • У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків на 14-поверховий будинок палають квартири на рівні 4-5 поверхів. Пожежу локалізували. 
     
  • У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків на 25-поверховий житловий будинок сталося загоряння утеплювача та часткове руйнування фасаду з 1 по 3 поверхи. Пошкоджені автівки у дворі. Також у Солом'янському районі уламки впали на дах 17-поверхового будинку. 
01:53, 29 листопада

Станом на 01:53 відомо про четверо постраждалих у столиці. Одного з них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці.

Інформація щодо постраждалої дитини, на щастя, не підтверджується.

01:50, 29 листопада

У Солом'янському районі горить приватний будинок. Кличко повідомив про виклик медиків на ще одну локацію в цьому районі.

01:41, 29 листопада

Віталій Кличко повідомив про виклик медиків у Соломʼянський район столиці, бригада вже прямує на місце.

За словами мера Києва, у цьому районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння на першому-другому поверхах 25-поверхового житлового будинку.

01:21, 29 листопада

За словами Тимура Ткаченка, є інформація про травмовану дитину в Шевченківському районі. Ці повідомлення наразі перевіряють.

Також внаслідок атаки пошкоджений житловий будинок та автомобілі киян в Солом'янському районі.

01:01, 29 листопада

Віталій Кличко написав про виклики медиків у Шевченківський та Дарницький райони Києва. 

Бригади виїхали. Перебувайте в укриттях! 
– додав мер.

00:43, 29 листопада

О 00:43 очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про наслідки російської атаки на двох локаціях – в Дарницькому та Шевченківському районах Києва.

Серед іншого, є пошкодження житлової багатоповерхівки. Деталі наразі уточнюються.