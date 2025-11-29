Масована атака на Київ: які наслідки цинічного ворожого обстрілу
В ніч на 29 листопада російська окупаційна армія вкотре завдала масованого комбінованого удару по Києву. Наслідки обстрілу фіксують одразу в кількох районах столиці.
Все, що відомо про російський удар по Києву та його наслідки, читайте в матеріалі 24 Каналу.
Читайте також Ворог завдає комбінованого удару по Києву: є пошкодження житлової багатоповерхівки
Які наслідки нічного обстрілу?
Станом на 01:53 відомо про четверо постраждалих у столиці. Одного з них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці. Інформація щодо постраждалої дитини, на щастя, не підтверджується. У Солом'янському районі горить приватний будинок. Кличко повідомив про виклик медиків на ще одну локацію в цьому районі. Віталій Кличко повідомив про виклик медиків у Соломʼянський район столиці, бригада вже прямує на місце. За словами мера Києва, у цьому районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння на першому-другому поверхах 25-поверхового житлового будинку. За словами Тимура Ткаченка, є інформація про травмовану дитину в Шевченківському районі. Ці повідомлення наразі перевіряють. Також внаслідок атаки пошкоджений житловий будинок та автомобілі киян в Солом'янському районі. Віталій Кличко написав про виклики медиків у Шевченківський та Дарницький райони Києва. Бригади виїхали. Перебувайте в укриттях! О 00:43 очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про наслідки російської атаки на двох локаціях – в Дарницькому та Шевченківському районах Києва. Серед іншого, є пошкодження житлової багатоповерхівки. Деталі наразі уточнюються.
Які наслідки атаки в різних районах Києва?
– додав мер.
Станом на 01:53 відомо про четверо постраждалих у столиці. Одного з них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці.
Інформація щодо постраждалої дитини, на щастя, не підтверджується.
У Солом'янському районі горить приватний будинок. Кличко повідомив про виклик медиків на ще одну локацію в цьому районі.
Віталій Кличко повідомив про виклик медиків у Соломʼянський район столиці, бригада вже прямує на місце.
За словами мера Києва, у цьому районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння на першому-другому поверхах 25-поверхового житлового будинку.
За словами Тимура Ткаченка, є інформація про травмовану дитину в Шевченківському районі. Ці повідомлення наразі перевіряють.
Також внаслідок атаки пошкоджений житловий будинок та автомобілі киян в Солом'янському районі.
Віталій Кличко написав про виклики медиків у Шевченківський та Дарницький райони Києва.
Бригади виїхали. Перебувайте в укриттях!
О 00:43 очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про наслідки російської атаки на двох локаціях – в Дарницькому та Шевченківському районах Києва.
Серед іншого, є пошкодження житлової багатоповерхівки. Деталі наразі уточнюються.