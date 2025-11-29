В результате обстрела Киева по меньшей мере 7 пострадавших и 1 погибший

Ночью в субботу, 29 ноября, российские войска в очередной раз атаковали Киев ракетами и дронами. К сожалению, в результате вражеского обстрела есть пострадавшие и разрушения. Также уже известно об одном погибшем.

Какие последствия удара по столице и что известно о раненых – читайте в материале 24 Канала.

Сколько людей пострадали в Киеве?

По информации мэра Киева Виталия Кличко, под атакой оказались сразу несколько районов столицы – Дарницкий, Святошинский, Шевченковский, Соломенский и Днепровский Соломенский и Днепровский.

Обломки российских дронов упали на многоэтажки, на некоторых локациях вспыхнули пожары.

К сожалению, в результате атаки также есть пострадавшие. По состоянию на 03:04 известно о семерых пострадавших в столице. По словам Кличко, четверых из них, в частности 13-летнего ребенка медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте.

Впоследствии мэр столицы также написал о вызовах медиков на другие локации, поэтому количество пострадавших может возрасти.

На это же время в Киеве известно о погибшем. КМВА пишет, в Святошинском районе деблокировали тело мужчины.

Какие последствия атаки в столице: кратко