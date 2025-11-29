В результате обстрела Киева по меньшей мере 7 пострадавших и 1 погибший
- В Киеве в результате российского обстрела пострадали люди, среди них 13-летний ребенок – его госпитализировали.
- Уже известно об одном погибшем мужчине в Святошинском районе.
Ночью в субботу, 29 ноября, российские войска в очередной раз атаковали Киев ракетами и дронами. К сожалению, в результате вражеского обстрела есть пострадавшие и разрушения. Также уже известно об одном погибшем.
Сколько людей пострадали в Киеве?
По информации мэра Киева Виталия Кличко, под атакой оказались сразу несколько районов столицы – Дарницкий, Святошинский, Шевченковский, Соломенский и Днепровский Соломенский и Днепровский.
Обломки российских дронов упали на многоэтажки, на некоторых локациях вспыхнули пожары.
К сожалению, в результате атаки также есть пострадавшие. По состоянию на 03:04 известно о семерых пострадавших в столице. По словам Кличко, четверых из них, в частности 13-летнего ребенка медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте.
Впоследствии мэр столицы также написал о вызовах медиков на другие локации, поэтому количество пострадавших может возрасти.
На это же время в Киеве известно о погибшем. КМВА пишет, в Святошинском районе деблокировали тело мужчины.
Какие последствия атаки в столице: кратко
В Святошинском районе Киева произошло попадание обломков в подъезд трехэтажного жилого дома, а в Дарницком районе обломки упали на кровлю двухэтажного здания.
В Шевченковском районе в результате падения обломков на 14-этажный дом вспыхнули квартиры на уровне 4-5 этажей, пожар локализовали.
В Соломенском районе столицы в результате падения обломков на 25-этажный жилой дом произошло возгорание утеплителя и частичное разрушение фасада с 1 по 3 этажи. Повреждены машины во дворе. Также в Соломенском районе обломки упали на крышу 17-этажного дома.