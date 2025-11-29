Внаслідок обстрілу Києва щонайменше 7 постраждалих та 1 загиблий
- У Києві внаслідок російського обстрілу постраждали люди, серед них 13-річна дитина – її госпіталізували.
- Вже відомо про одного загиблого чоловіка у Святошинському районі.
Вночі в суботу, 29 листопада, російські війська вкотре атакували Київ ракетами та дронами. На жаль, внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі та руйнування. Також вже відомо про одного загиблого.
Які наслідки удару по столиці та що відомо про поранених – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Скільки людей постраждали у Києві?
За інформацією мера Києва Віталія Кличка, під атакою опинилися одразу декілька районів столиці – Дарницький, Святошинський, Шевченківський, Солом'янський та Дніпровський.
Уламки російських дронів впали на багатоповерхівки, на деяких локаціях спалахнули пожежі.
На жаль, внаслідок атаки також є постраждалі. Станом на 03:04 відомо про сімох постраждалих у столиці. За словами Кличка, чотирьох із них, зокрема 13-річну дитину медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці.
Згодом мер столиці також написав про виклики медиків на інші локації, тож кількість постраждалих може зрости.
На цей самий час у Києві відомо про загиблого. КМВА пише, у Святошинському районі деблокували тіло чоловіка.
Які наслідки атаки в столиці: коротко
У Святошинському районі Києва сталося влучання уламків у під'їзд триповерхового житлового будинку, а в Дарницькому районі уламки впали на покрівлю двоповерхової будівлі.
У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків на 14-поверховий будинок спалахнули квартири на рівні 4-5 поверхів, пожежу локалізували.
У Солом'янському районі столиці внаслідок падіння уламків на 25-поверховий житловий будинок сталося загоряння утеплювача та часткове руйнування фасаду з 1 по 3 поверхи. Пошкоджені автівки у дворі. Також у Солом'янському районі уламки впали на дах 17-поверхового будинку.