Пока в США убеждены, что Путин готов завершать войну, украинские города содрогаются от массированных ударов российскими дронами и ракетами. Это является очевидным доказательством того, что до мира еще очень далеко.

Кремль даже не готов пойти на первый шаг в мирных переговорах – остановить огонь, и на это есть очевидная причина. Подробнее о реальных намерениях России 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Реакция ОП на новые российские удары по Украине

В ночь на 28 августа россияне в очередной раз продемонстрировали, что "большие сдвиги в мирных переговорах" – это лишь слова, а не реальность. Дроны и ракеты массированно атаковали Киев, где растет количество жертв и раненых.

Есть люди, которые говорят, что сегодня на столе есть мирное предложение России. Вот это и есть "мирным предложением", которое четко оформлено в военное преступление. Это и является ответом России на все попытки США остановить войну – умышленные удары по жилым кварталам, умышленное убийство гражданского населения,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Советник главы ОП напомнил о заявлениях Стива Уиткоффа, который считает, что "хорошей идеей" является вести переговоры о мире, не достигнув прекращения огня. А на днях Уиткофф убеждал, что на самом деле Владимир Путин хочет закончить войну.

Уже через день после этого заявления, 28 июля, "мирные усилия" российского диктатора сполна ощутила украинская столица, в 8 районах которой были зафиксированы попадания вражеских дронов и ракет.

"Россия не хочет прекращения огня, именно потому что они позволяют проводить такие атаки по мирным городам, это не про фронт. Поэтому, очевидно, что на столе нет никаких мирных предложений, только ультимативные требования к капитуляции. Но эти требования нереалистичны, что понимают все, в том числе и представители политической элиты США", – объяснил Подоляк.

Путин, добавил Подоляк, не заинтересован в прекращении войны. В то же время он и дальше будет тянуть время, утверждая, что наоборот – Украина не хочет достичь мирного соглашения. Но именно Кремль продолжает выполнять свою главную цель – истребление украинского народа.

Единственные шаги, которые действительно могут остановить Россию, не разговоры об эфемерном мире. Вместо этого нужно прибегнуть к реальному давлению: ограничить доступ России к глобальным рынкам и предоставить Украине больше оружия.

Что говорят в США о переговорах с Россией?