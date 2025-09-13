Россияне обстреляли Константиновку в Донецкой области: есть раненые и погибшие
- Россияне обстреляли Константиновку в Донецкой области из ствольной артиллерии и РСЗО "Смерч" утром 13 сентября.
- Погибли 3 человека, ранены по меньшей мере 7 гражданских, повреждены дома и здание учреждения здравоохранения.
Утром субботы, 13 сентября, российские военные продолжили обстреливать Донецкую область. В частности, под вражеским огнем оказалась Константиновка.
В городе есть погибшие и раненые. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Константиновской городской военной администрации Сергея Горбунова.
Что известно об обстреле Константиновки 13 сентября?
Глава МВА сообщил, что в результате очередных вражеских атак по Константиновке пострадало мирное население и гражданская инфраструктура.
- Обстрел из ствольной артиллерии
В результате обстрела погибли 3 гражданских лица, еще 3 человека получили ранения. Также в травматологическое отделение города Дружковки самостоятельно обратились 3 гражданских лица.
Снаряды повредили фасады 2 многоэтажек, 10 частных домов и легковой автомобиль.
Последствия обстрела Константиновки: смотрите фото
- Ракетный удар из РСЗО "Смерч"
В результате ракетного удара ранен гражданский, который также самостоятельно обратился за помощью в больницу города Дружковка. Взрывом повреждены фасады 2 частных домов и административное здание учреждения здравоохранения.
Оккупанты целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру и жилые кварталы города. Призываем жителей Константиновки не медлить и эвакуироваться в более безопасные регионы,
– написал Горбунов.
Российские обстрелы: последние новости
- Утром 13 сентября российские военные атаковали баллистикой Битицкий старостат Сумской общины. Враг попал в жилой сектор, там начался пожар. Известно о 3 погибших и 5 пострадавших.
- Днем 9 сентября враг нанес авиаудар по поселку Яровая Донецкой области. КАБ упал на людей во время выдачи пенсии – 24 человека погибли, еще 19 пострадали.
- Ночью 7 сентября противник массированно атаковал Украину ракетами и БпЛА, повреждена гражданская инфраструктура Киева. В столице пострадало 20 человек, еще 3 – погибли. Также в укрытии умерла пожилая женщина.