В городе есть погибшие и раненые. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Константиновской городской военной администрации Сергея Горбунова.

Что известно об обстреле Константиновки 13 сентября?

Глава МВА сообщил, что в результате очередных вражеских атак по Константиновке пострадало мирное население и гражданская инфраструктура.

Обстрел из ствольной артиллерии

В результате обстрела погибли 3 гражданских лица, еще 3 человека получили ранения. Также в травматологическое отделение города Дружковки самостоятельно обратились 3 гражданских лица.

Снаряды повредили фасады 2 многоэтажек, 10 частных домов и легковой автомобиль.

Ракетный удар из РСЗО "Смерч"

В результате ракетного удара ранен гражданский, который также самостоятельно обратился за помощью в больницу города Дружковка. Взрывом повреждены фасады 2 частных домов и административное здание учреждения здравоохранения.

Оккупанты целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру и жилые кварталы города. Призываем жителей Константиновки не медлить и эвакуироваться в более безопасные регионы,

– написал Горбунов.

