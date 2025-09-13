Укр Рус
13 вересня, 14:36
Росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині: є поранені та загиблі

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині зі ствольної артилерії та РСЗВ "Смерч" уранці 13 вересня.
  • Загинуло 3 людини, поранено щонайменше 7 цивільних, пошкоджено будинки й будівлю закладу охорони здоров'я.

Уранці суботи, 13 вересня, російські військові продовжили обстрілювати Донеччину. Зокрема, під ворожим вогнем опинилася Костянтинівка.

У місті є загиблі та поранені. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Костянтинівської міської військової адміністрації Сергія Горбунова.

Що відомо про обстріл Костянтинівки 13 вересня?

Очільник МВА повідомив, що внаслідок чергових ворожих атак по Костянтинівці постраждало мирне населення та цивільна інфраструктура.

  • Обстріл зі ствольної артилерії

Унаслідок обстрілу загинули 3 цивільних особи, ще 3 людини отримали поранення. Також до травматологічного відділення міста Дружківки самостійно звернулись 3 цивільних особи.

Снаряди пошкодили фасади 2 багатоповерхових будинків, 10 приватних осель і легковий автомобіль.

Наслідки обстрілу Костянтинівки: дивіться фото

 

  • Ракетний удар із РСЗВ "Смерч"

Унаслідок ракетного удару поранено цивільну особу, яка також самостійно звернулася по допомогу до лікарні міста Дружківка. Вибухом пошкоджено фасади 2 приватних будинків та адміністративну будівлю закладу охорони здоров'я.

Окупанти цілеспрямовано атакують цивільну інфраструктуру та житлові квартали міста. Закликаємо мешканців Костянтинівки не зволікати та евакуюватися у безпечніші регіони,
– написав Горбунов.

Російські обстріли: останні новини

  • Уранці 13 вересня російські військові атакували балістикою Битицький старостат Сумської громади. Ворог поцілив у житловий сектор, там розпочалася пожежа. Відомо про 3 загиблих і 5 постраждалих.
  • Удень 9 вересня ворог завдав авіаудару по селищу Ярова Донецької області. КАБ упав на людей під час видачі пенсії – 24 людини загинули, ще 19 постраждали.
  • Уночі 7 вересня противник масовано атакував Україну ракетами й БпЛА, пошкоджено цивільну інфраструктуру Києва. У столиці постраждало 20 людей, ще 3 – загинули. Також в укритті померла літня жінка.