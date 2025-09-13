Влучання зафіксовано на 9 локаціях. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО 13 вересня?

Росіяни запустили безпілотники ще з 20:00 п'ятниці, 12 вересня, з напрямків Курська, Орла, Брянська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська. Близько 90 зі 164 дронів – саме "Шахеди".

За попередніми даними, станом на 09:00 українська протиповітряна оборона збила та подавила 137 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання ракети "Іскандер-М"/KN-23 та 27 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 3 локаціях.

До слова, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Де лунали вибухи вночі 13 вересня?