Про це пише 24 Канал з посиланням на "Думську".
Яка причина вибухів в Одесі?
Повітряні сили ЗСУ 13 вересня о 02:15 писали про рух БпЛА на область. Моніторингові канали інформували про рух двох дронів на регіон.
Ударні БпЛА на півдні Миколаївщині курсом на Одещину,
– повідомили в ПС.
О 02:24 на Одещині оголосили повітряну тривогу, а вже за три хвилини у місті пролунали вибухи. Місцеві видання заявили, що в Одесі працює ППО.
Подробиць про наслідки вибухів наразі немає. У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якомога скоріше пройти у безпечне місце.
О 02:32 місцеве ЗМІ знову повідомило про звук вибухів. Ймовірно, ППО працює по ворожих дронах. Пабліки пишуть про успішне збиття безпілотника у морі.
О 03:07 на Одещині оголосили відбій.
Російські війська вдарили балістичними ракетами по Битицькому старостату Сумської громади. Унаслідок атаки загинули троє людей – охоронець станції техобслуговування в Сумах і двоє місцевих жителів.
Удень 10 вересня ворог завдав удару дронами по Запоріжжю. Поранень зазнало подружжя 53-річних чоловіка й жінки, а також постраждала 66-річна жінка.
Російський обстріл Житомирщини 10 вересня забрав життя однієї людини та травмував ще п'ятьох. Також фіксували пожежу у Бердичеві.