Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Як реагують в Україні на атаку на Польщу і що вона означає для Києва?

"Після вторгнення до Польщі українці бояться, що Європа притримуватиме протиповітряну оборону" – такий заголовок має стаття The Washington Post. Журналісти вказують, що Київ просив більше ППО і до атаки на Польщу. Але тепер є загроза того, що Європа може і не надати такі необхідні системи Україні.

А ще WP нагадують, що заклик України закрити небо у 2022 році лишився без відповіді – бо НАТО боялося прямої конфронтації з Росією. Після атаки на Польщу Зеленський закликав партнерів співпрацювати з Києвом, щоб побудувати спільну систему протиповітряної оборони та створити ефективний повітряний щит над Європою. На думку медійників, цей заклик "нагадує кампанію України 2022 року".

Сучасна зброя, яку Польща застосувала проти кількох російських дронів цього тижня, є цінним ресурсом, який Україна зазвичай зберігає для більш сучасних і руйнівних російських ракет. Україна мусить вибирати, що збивати, через невизначеність щодо майбутніх поставок,

– ідеться в матеріалі.

Байден не одразу погодився відправити в Україну F-16. Коли врешті-решт це сталося, було запізно. Зараз "Україна має дуже обмежені постачання літаків, і кілька її найдосвідченіших пілотів-винищувачів вже загинули", цитує видання Лесю Оробець – засновницю ГО "Ціна свободи".

На думку політикині, для України було би найкраще, якщо б "Європа допомогла зменшити російські атаки, створивши небесний щит принаймні над частиною України або запровадивши спільне авіаційне патрулювання до досягнення припинення вогню". В іншому випадку на припинення вогню годі розраховувати.

Росія тільки нарощує свої військові спроможності, і в Україні немає безпечних місць. Окупанти роблять ракети більш стійкими до ППО і запускають "Шахеди" високо, щоб обійти українську оборону.

Один з ексчиновників поділився побоюванням, що Європа може не надати Україні навіть те, що обіцяла раніше, – через атаку на Польщу. Такі думки в нього виникли, коли він дізнався про заліт дронів у Польщу.

Іванна Климпуш-Цинцадзе, голова парламентського комітету з питань європейської інтеграції, говорить, що в Європі буде "розкол між тими, хто хоче надати пріоритет власній безпеці, і тими, хто вважає зміцнення безпеки України ключем до досягнення цієї ж мети". Вона підкреслила, що слід працювати в обох напрямках і терміново, а не протиставляти їх.

Українські військові, які спілкувалися з пресою анонімно, сказали, що Росія запускатиме по тисячі дронів "щодня і щоночі", що стане значним тягарем. Ворог планує перевантажити українську ППО та виснажити її арсенал.

А європейські чиновники настрашені атакою на Кабмін.

"Незважаючи на те, що Україна має кілька сучасних ракетних систем, через брак ракет вона завжди виявляє набагато більше російських цілей, ніж може собі дозволити збити", – роблять висновок журналісти.

