Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Смотрите также Нетипичная реакция: как атака России на Польшу может помочь украинской ПВО

Как реагируют в Украине на атаку на Польшу и что она означает для Киева?

"После вторжения в Польшу украинцы боятся, что Европа будет придерживать противовоздушную оборону" – с таким заголовком вышла статья The Washington Post. Журналисты указывают, что Киев просил больше ПВО и до атаки на Польшу. Но теперь есть угроза того, что Европа может и не предоставить такие необходимые системы Украине.

А еще WP напоминают, что призыв Украины закрыть небо в 2022 году остался без ответа – потому что НАТО боялось прямой конфронтации с Россией. После атаки на Польшу Зеленский призвал партнеров сотрудничать с Киевом, чтобы построить совместную систему противовоздушной обороны и создать эффективный воздушный щит над Европой. По мнению медийщиков, этот призыв "напоминает кампанию Украины 2022 года".

Современное оружие, которое Польша применила против нескольких российских дронов на этой неделе, является ценным ресурсом, который Украина обычно сохраняет для более современных и разрушительных российских ракет. Украина должна выбирать, что сбивать, из-за неопределенности относительно будущих поставок,

– говорится в материале.

Байден не сразу согласился отправить в Украину F-16. Когда в конце концов это произошло, было слишком поздно. Сейчас "Украина имеет очень ограниченные поставки самолетов, и несколько ее самых опытных пилотов-истребителей уже погибли", цитирует издание Лесю Оробец – основательницу ОО "Цена свободы".

По мнению политика, для Украины было бы лучше, если бы "Европа помогла уменьшить российские атаки, создав небесный щит по крайней мере над частью Украины или введя совместное авиационное патрулирование до достижения прекращения огня". В противном случае на прекращение огня не стоит рассчитывать.

Россия только наращивает свои военные возможности, и в Украине нет безопасных мест. Оккупанты делают ракеты более устойчивыми к ПВО и запускают "Шахеды" высоко, чтобы обойти украинскую оборону.

Один из экс-чиновников поделился опасением, что Европа может не предоставить Украине даже то, что обещала ранее, – из-за атаки на Польшу. Такие мысли у него возникли, когда он узнал о залете дронов в Польшу.

Иванна Климпуш-Цинцадзе, глава парламентского комитета по вопросам европейской интеграции, говорит, что в Европе будет "раскол между теми, кто хочет предоставить приоритет собственной безопасности, и теми, кто считает укрепление безопасности Украины ключом к достижению этой же цели". Она подчеркнула, что следует работать в обоих направлениях и срочно, а не противопоставлять их.

Украинские военные, которые общались с прессой анонимно, сказали, что Россия будет запускать по тысяче дронов "ежедневно и каждую ночь", что станет значительным бременем. Враг планирует перегрузить украинскую ПВО и истощить ее арсенал.

А европейские чиновники напуганы атакой на Кабмин.

"Несмотря на то, что Украина имеет несколько современных ракетных систем, из-за нехватки ракет она всегда обнаруживает гораздо больше российских целей, чем может себе позволить сбить", – делают вывод журналисты.

Какие последствия атаки России на Польшу?