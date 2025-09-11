Таку думку 24 Каналу висловив політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зазначивши, що партнери Польщі по НАТО перекидають свої ППО до польського кордону, щоб реагувати на російську агресію. Він вважає, що цей ресурс можна використати позитивно й для України. Мовиться про впровадження спільного моніторингу повітряного простору.

Як атака Росії на Польщу може допомогти Україні?

Ігор Чаленко зауважив, що є ідея, аби у прикордонних до Польщі регіонах України працювала ППО країн НАТО. Однак треба, щоб Альянс надав дозвіл на це, зокрема, аби авіація, яку підіймають у повітря країни-члени мала можливість збивати ворожі повітряні цілі на території нашої держави.

Ці ідеї пропонує офіційний Київ. Треба наголошувати, що це наша спільна біда. Україна перебуває на передній лінії й від нашої ефективності, зокрема від ефективності української ППО, залежить безпека члена НАТО, який є за нашими спинами. Я думаю, що ця аргументація має доходити до країн-партнерів,

– сказав він.

Якщо в України буде достатньо систем протиповітряної оборони, про що вже було домовлено раніше, то Польща превентивно убезпечить себе від атак Росії. Тому дуже важливо, аби наша держава вчасно отримала всі обіцяні комплекси ППО.

"Польщі потрібні нові оптимізовані алгоритми для того, щоб її ППО спрацьовувала, а не те, що відбулося – 20 відсотків збиття дронів. А якби залетіли ракети? Ми прекрасно усвідомлюємо, якою буде ефективність їхніх (країн-членів НАТО – 24 Канал) дорогих ракет", – підкреслив політолог.

Що відомо про атаки російських дронів на Польщу?