Уночі 13 вересня Росія вкотре запустила по Україні ударні БпЛА. Загроза існує для низки областей.

Так, за даними місцевих пабліків, вибух у Харкові чули близько 01:42. Ймовірно, ППО працювала по ворожих дронах.

До цього моніторингові канали писали про щонайменше 5 "Шахедів", які рухаються у бік міста.

Близько 01:50 стало відомо, що над містом більше не фіксуються безпілотники. У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіону варто якомога швидше пройти в укриття.

