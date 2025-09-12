Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибухи в Миколаєві увечері 12 вересня?
Близько 19:18 у п'ятницю, 12 вересня, в місті пролунав вибух. Раніше в обласній військовій адміністрації повідомили, що над областю літають "Шахеди".
Місцева влада повідомила про початок повітряної тривоги о 18:02. Повітряні Сили ЗСУ помітили рух дронів на Миколаївщині.
Ударний БпЛА на Миколаївщині в південно-західному напрямку,
– писали військові.