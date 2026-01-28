Укр Рус
Враг ударил по Кривому Рогу баллистикой: есть пострадавшие
28 января, 07:00
Враг ударил по Кривому Рогу баллистикой: есть пострадавшие

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Россия нанесла удар баллистикой по объекту инфраструктуры Кривого Рога, в результате чего пострадали два человека.
  • Ранения получили 51-летняя женщина и 60-летний мужчина, им оказывают медицинскую помощь.

Россия нанесла удар баллистикой по объекту инфраструктуры Кривого Рога. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил Александр Вилкул.

Какие последствия атаки по Кривому Рогу?

Россия атаковала Кривых Рог баллистикой. Целью стал объект инфраструктуры.

Ранения получили 2 человека – 51-летняя женщина и 60-летний мужчина. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Россия ранее нанесла удар ракетами по Харькову

  • Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, что привело к проблемам с электро- и теплоснабжением в городе. Повреждены жилые дома, 2 школы и детский сад, есть пострадавшие.

  • Уничтожен лицей для детей с особыми потребностями. В заведении повреждены все 22 кабинета и спортивный зал, но пострадавших, к счастью, нет, обучение продолжается дистанционно.