Враг ударил по Кривому Рогу баллистикой: есть пострадавшие
- Россия нанесла удар баллистикой по объекту инфраструктуры Кривого Рога, в результате чего пострадали два человека.
- Ранения получили 51-летняя женщина и 60-летний мужчина, им оказывают медицинскую помощь.
Об этом сообщил Александр Вилкул.
Какие последствия атаки по Кривому Рогу?
Россия атаковала Кривых Рог баллистикой. Целью стал объект инфраструктуры.
Ранения получили 2 человека – 51-летняя женщина и 60-летний мужчина. Врачи оказывают им необходимую помощь.
Россия ранее нанесла удар ракетами по Харькову
Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, что привело к проблемам с электро- и теплоснабжением в городе. Повреждены жилые дома, 2 школы и детский сад, есть пострадавшие.
Уничтожен лицей для детей с особыми потребностями. В заведении повреждены все 22 кабинета и спортивный зал, но пострадавших, к счастью, нет, обучение продолжается дистанционно.