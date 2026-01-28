Ворог ударив по Кривому Рогу балістикою: є постраждалі
- Росія завдала удару балістикою по об'єкту інфраструктури Кривого Рогу, внаслідок чого постраждали двоє людей.
- Поранення отримали 51-річна жінка та 60-річний чоловік, їм надають медичну допомогу.
Росія завдала удару балістикою по об'єкту інфраструктури Кривого Рогу. Є постраждалі.
Про це повідомив Олександр Вілкул.
Які наслідки атаки по Кривому Рогу?
Росія раніше завдала удару ракетами по Харкову
Російські війська завдали ракетного удару по Харкову, що призвело до проблем з електро- та теплопостачанням у місті. Пошкоджено житлові будинки, 2 школи та дитячий садочок, є постраждалі.
Знищено ліцей для дітей з особливими потребами. У закладі пошкоджено всі 22 кабінети та спортивну залу, але постраждалих, на щастя, немає, навчання продовжується дистанційно.