Ночью 3 октября Россия нанесла авиаудар по территории Шосткинской громады на Сумщине. Были повреждены объекты энергетики.

Утром враг продолжил атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Шостки Николая Ногу.

Что известно об ударах россиян по Шостке?

В ночь на 3 октября враг нанес авиационный удар по территории Шосткинской городской территориальной общины. Повреждены объекты энергетики.

Утром атаки продолжились, они продолжаются и на момент публикации.

Город Шостка и 38 населенных пунктов общины остались без электроэнергии. Работают аварийно-восстановительные бригады, открыты пункты несокрушимости.

Больницы и насосные станции перевели на генераторы и альтернативные источники энергии.

Впрочем, вода жителям подается по графику: с 06:30 до 09:00, с 11:30 до 14:00, с 17:00 до 21:00.

Электроэнергия настолько низкого качества, что нельзя включить приборы, поэтому многие продолжают работать на генераторах. Вода в Шостке уже третьи сутки подается на генераторах,

– сказал городской голова Николай Нога в эфире "Суспільне.Студія".

Мониторинговые телеграмм-каналы предупредили о приближении очередного БпЛА к Шостке в 16:52.

Ранее атаки России привели к отключениям света на Черниговщине и Сумщине