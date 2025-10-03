Вночі 3 жовтня Росія завдала авіаудару по території Шосткинської громади на Сумщині. Було пошкоджено об'єкти енергетики.

Вранці ворог продовжив атаки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Шостки Миколу Ногу.

Що відомо про удари росіян по Шостці?

В ніч на 3 жовтня ворог завдав авіаційного удару по території Шосткинської міської територіальної громади. Пошкоджено об'єкти енергетики.

Вранці атаки продовжилися, вони тривають і на момент публікації.

Місто Шостка та 38 населених пунктів громади залишилися без електроенергії. Працюють аварійно-відновлювальні бригади, відкрито пункти незламності.

Лікарні та насосні станції перевели на генератори та альтернативні джерела енергії.

Втім, вода мешканцям подається за графіком: з 06:30 до 09:00, з 11:30 до 14:00, з 17:00 до 21:00.

Електроенергія настільки низької якості, що не можна включити прилади, тому багато хто продовжує працювати на генераторах. Вода у Шостці вже третю добу подається на генераторах,

– сказав міський голова Микола Нога в ефірі "Суспільне.Студія".

Моніторингові телеграм-канали попередили про наближення чергового БпЛА до Шостки о 16:52.

