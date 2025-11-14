Россия в очередной раз ударила по энергетике: в 3 областях значительные обесточивания после атаки

Российские войска 14 ноября в очередной раз ударили по энергетике Украины. Они нанесли ракетные и беспилотные удары по энергообъектам в нескольких областях.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Что известно об обесточивании из-за атаки?

Российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетные и дроновые удары по энергетическим объектам в нескольких областях.

Как следствие – на утро есть значительное количество обесточенных потребителей в Донецкой, Киевской и Одесской областях,

– сообщили в компании.

В Укрэнерго указали, что в каждой из этих областей продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить последствия нанесенных врагом повреждений и заживить всех обесточенных потребителей.

Кроме того, из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак в большинстве регионов Украины продолжают применяться меры ограничения потребления.

До конца суток будут действовать графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей (с максимальным объемом ограничений в вечерние часы). Во всех регионах, где применяются почасовые обесточивания, действуют также графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

