Росія вкотре вдарила по енергетиці: в 3 областях значні знеструмлення після атаки
- Російські війська завдали ракетних та дронових ударів по об'єктах енергетики.
- Внаслідок обстрілу є значна кількість знеструмлених споживачів.
Російські війська 14 листопада вкотре вдарили по енергетиці України. Вони завдали ракетних і дронових ударів по енергооб'єктах в кількох областях.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Що відомо про знеструмлення через атаку?
Російські окупанти вкотре завдали ракетних і дронових ударів по енергетичних об'єктах у кількох областях.
Як наслідок – на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів на Донеччині, Київщині та Одещині,
– повідомили в компанії.
В Укренерго вказали, що в кожній із цих областей тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки завданих ворогом пошкоджень та заживити усіх знеструмлених споживачів.
Окрім того, через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак у більшості регіонів України продовжують застосовуватись заходи обмеження споживання.
До кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години). У всіх регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діють також графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
Атака по Україні: основне
Вночі 14 листопада противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Ворог для удару застосував ударні БпЛА, ракети повітряного, наземного та морського базування.
Загалом окупанти запустили 449 засобів повітряного нападу – 19 ракет (13 із них – "балістика") та 430 БпЛА різних типів (близько 300 – "Шахеди").
Основний напрямок ворожого удару – Київ. Також ворог бив по Київщині, Харківщині, Одещині, Полтавщині та Черкащині.