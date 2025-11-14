Росія вкотре вдарила по енергетиці: в 3 областях значні знеструмлення після атаки

Російські війська 14 листопада вкотре вдарили по енергетиці України. Вони завдали ракетних і дронових ударів по енергооб'єктах в кількох областях.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Що відомо про знеструмлення через атаку?

Російські окупанти вкотре завдали ракетних і дронових ударів по енергетичних об'єктах у кількох областях.

Як наслідок – на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів на Донеччині, Київщині та Одещині,

– повідомили в компанії.

В Укренерго вказали, що в кожній із цих областей тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки завданих ворогом пошкоджень та заживити усіх знеструмлених споживачів.

Окрім того, через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак у більшості регіонів України продовжують застосовуватись заходи обмеження споживання.

До кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години). У всіх регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діють також графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Атака по Україні: основне