14 листопада, 11:43
2

Росія вкотре вдарила по енергетиці: в 3 областях значні знеструмлення після атаки

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Російські війська завдали ракетних та дронових ударів по об'єктах енергетики.
  • Внаслідок обстрілу є значна кількість знеструмлених споживачів.

Російські війська 14 листопада вкотре вдарили по енергетиці України. Вони завдали ракетних і дронових ударів по енергооб'єктах в кількох областях.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Що відомо про знеструмлення через атаку?

Російські окупанти вкотре завдали ракетних і дронових ударів по енергетичних об'єктах у кількох областях. 

Як наслідок – на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів на Донеччині, Київщині та Одещині, 
– повідомили в компанії.

В Укренерго вказали, що в кожній із цих областей тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки завданих ворогом пошкоджень та заживити усіх знеструмлених споживачів. 

Окрім того, через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак у більшості регіонів України продовжують застосовуватись заходи обмеження споживання. 

До кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години). У всіх регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діють також графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Атака по Україні: основне

  • Вночі 14 листопада противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Ворог для удару застосував ударні БпЛА, ракети повітряного, наземного та морського базування.

  • Загалом окупанти запустили 449 засобів повітряного нападу – 19 ракет (13 із них – "балістика") та 430 БпЛА різних типів (близько 300 – "Шахеди").

  • Основний напрямок ворожого удару – Київ. Також ворог бив по Київщині, Харківщині, Одещині, Полтавщині та Черкащині.