Массированная атака на Украину: хронология 1288 дня войны
3 сентября, 09:05
39

Массированная атака на Украину: хронология 1288 дня войны

София Рожик

Продолжаются уже 1288 сутки полномасштабной войны России против Украины. Украинские защитники продолжают отражать нашествие оккупантов на фронте, а также их атаки на мирные города.

О главных событиях среды, 3 сентября, ситуацию на фронте, потери России, продвижение ВСУ, рассказывает 24 Канал.

Главные события дня

 

09:06, 03 сентября

Как отработала ПВО

Воздушными силами было обнаружено и осуществлено сопровождение 526 средств воздушного нападения:

  • 502 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск, Чауда;
  • 16 крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря;
  • 8 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области и Краснодарского края.

По предварительным данным, по состоянию на 9:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 451 воздушную цель:

  • 430 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;
  • 14 крылатых ракет Калибр;
  • 7 крылатых ракет Х-101.

Зафиксировано попадание 3 ракет и 69 ударных БпЛА на 14 локациях, падение сбитых (обломки) на 14 локациях.

08:58, 03 сентября

Потери России

Потери России / Инфографика Генштаба

08:54, 03 сентября

На Черниговщине есть попадания

В Нежине на Черниговщине есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Часть города осталась без электроснабжения и воды.


 

08:53, 03 сентября

ПВО ночью работала и на Ровенщине

Ровенская область тоже подверглась массированной воздушной атаке.

По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали.

Благодаря профессиональным действиям сил ПВО удалось обезвредить немало вражеских целей,
– добавили в ОВА.

08:52, 03 сентября

Последствия атаки на Прикарпатье

Ивано-Франковская область подверглась комбинированной вражеской атаке.

В регионе работали силы ПВО.

Пострадал объект инфраструктуры. По предварительным данным обошлось без пострадавших.

Под атакой был Калуш. Власти замерили качество воздуха и решили приостановить обучение в школах и садиках.

Рекомендуют не открывать окна.

08:52, 03 сентября

Громко было ночью во Львове

Ночью Львов также атаковали около 15 вражеских беспилотников.

По данным Львовской ОВА, в результате обстрела жертв или пострадавших нет.

Частично разрушено одно складское помещение. Пожар ликвидировали. Обошлось без пострадавших.

08:48, 03 сентября

Задержки поездов

Из-за атаки на железную дорогу в Знаменской громаде на Кировоградщине под обстрел попали объекты железнодорожной инфраструктуры.

Из-за этого есть задержки ряда поездов:

- №76 Кривой Рог – Киев,
- №75 Киев – Кривой Рог,
- №79 Днепр – Львов,
- №791 Кременчуг – Киев,
- №790 Кропивницкий – Киев,
- №121 Херсон – Краматорск,
- №85 Запорожье – Львов,
- №38 Киев – Запорожье,
- №37 Запорожье – Киев,
- №51 Запорожье – Одесса,
- №789 Кропивницкий – Киев,
- №119 Днепр – Хелм,
- №31 Запорожье – Перемышль,
- №59 Харьков – Одесса,
- №65/165 Харьков – Черкассы, Умань,
- №102 Краматорск – Херсон,
- №80 Львов – Днепр,
- №120 Хелм – Днепр,
- №86 Львов – Запорожье,
- №8 Одесса – Харьков,
- №54 Одесса – Днепр,
- №254 Одесса – Кривой Рог.

08:35, 03 сентября

Громко было в Хмельницком

В Хмельницком несколько раз раздавались взрывы. Есть повреждения и возгорания.

Пострадавших нет.

Горсовет предупредил, что из-за обстрела движение общественного транспорта будет происходить с отклонениями от графика и меньшим количеством транспорта.

08:32, 03 сентября

Под атакой – Кировоградская область

В Кировоградской области дроновая атака пришлась на Знаменскую громаду, в частности на объекты Укрзализныци.

От электроснабжения были отключены населенные пункты громады.

Пострадало 5 человек, 17 домов, 1 – разрушен.

08:31, 03 сентября

Россия атаковала Киевскую область

Россия ночью атаковала Украину. В частности, Киев и область.

В Деснянском районе столицы зафиксировано падение БпЛА.

В Вышгороде произошло возгорание между жилыми многоэтажками. Поврежден автомобиль и остекление домов. Пожар ликвидирован.

Предварительно, без пострадавших.