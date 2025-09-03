Про головні події середи, 3 вересня, ситуацію на фронті, втрати Росії, просування ЗСУ, розповідає 24 Канал.
Головні події дня
Як відпрацювала ППО
На Чернігівщині є влучання
ППО вночі працювала й на Рівненщині
– додали в ОВА.
Наслідки атаки на Прикарпаття
Гучно було вночі у Львові
Затримки поїздів
- №75 Київ – Кривий Ріг,
- №79 Дніпро – Львів,
- №791 Кременчуг – Київ,
- №790 Кропивницький – Київ,
- №121 Херсон – Краматорськ,
- №85 Запоріжжя – Львів,
- №38 Київ – Запоріжжя,
- №37 Запоріжжя – Київ,
- №51 Запоріжжя – Одеса,
- №789 Кропивницький – Київ,
- №119 Дніпро – Хелм,
- №31 Запоріжжя – Перемишль,
- №59 Харків – Одеса,
- №65/165 Харків – Черкаси, Умань,
- №102 Краматорськ – Херсон,
- №80 Львів – Дніпро,
- №120 Хелм – Дніпро,
- №86 Львів – Запоріжжя,
- №8 Одеса – Харків,
- №54 Одеса – Дніпро,
- №254 Одеса – Кривий Ріг.
Гучно було у Хмельницькому
Під атакою – Кіровоградська область
Від електропостачання було відключено населені пункти громади.
Росія атакувала Київщину
Повітряними силами було виявлено та здійснено супровід 526 засобів повітряного нападу:
За попередніми даними, станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 451 повітряну ціль:
Зафіксовано влучання 3 ракет та 69 ударних БпЛА на 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.
У Ніжині на Чернігівщині є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.
Частина міста залишилась без електропостачання та води.
Рівненська область теж зазнала масованої повітряної атаки.
За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.
Завдяки професійним діям сил ППО вдалося знешкодити чимало ворожих цілей,
Івано-Франківська область зазнала комбінованої ворожої атаки.
У регіоні працювали сили ППО.
Постраждав об'єкт інфраструктури. За попередніми даними обійшлося без постраждалих.
Під атакою був Калуш. Влада заміряла якість повітря та вирішила призупинити навчання в школах і садках.
Рекомендують не відкривати вікна.
Вночі Львів також атакували близько 15 ворожих безпілотників.
За даними Львівської ОВА, внаслідок обстрілу жертв чи постраждалих немає.
Частково зруйноване одне складське приміщення. Пожежу ліквідували. Обійшлось без постраждалих.
Через атаку на залізницю у Знам'янській громаді на Кіровоградщині під обстріл потрапили об'єкти залізничної інфраструктури.
Через це є затримки низки поїздів:
- №76 Кривий Ріг – Київ,
У Хмельницькому кілька разів лунали вибухи. Є пошкодження і загоряння.
Постраждалих немає.
Міськрада попередила, що через обстріл рух громадського транспорту відбуватиметься із відхиленнями від графіка та меншою кількістю транспорту.
У Кіровоградській області дронова атака припала на Знам'янську громаду, зокрема на об'єкти Укрзалізниці.
Постраждало 5 осіб, 17 будинків, 1 – зруйнований.
Росія вночі атакувала Україну. Зокрема, Київ та область.
У Деснянському районі столиці зафіксовано падіння БпЛА.
У Вишгороді сталося загоряння між житловими багатоповерхівками. Пошкоджено автомобіль та скління будинків. Пожежа ліквідована.
Попередньо, без потерпілих.