Масована атака на Україну: хронологія 1288 дня війни

Софія Рожик
Хронологія 1288 дня війни / Колаж 24 Каналу, фото Getty Images і ДСНС

Триває уже 1288 доба повномасштабної війни Росії проти України. Українські захисники продовжують відбивати навалу окупантів на фронті, а також їхні атаки на мирні міста.

Про головні події середи, 3 вересня, ситуацію на фронті, втрати Росії, просування ЗСУ, розповідає 24 Канал.

Головні події дня

09:06, 3 вересня

Як відпрацювала ППО

Повітряними силами було виявлено та здійснено супровід 526 засобів повітряного нападу:

  • 502 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда;
  • 16 крилатих ракет Калібр із акваторії Чорного моря;
  • 8 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області та Краснодарського краю.

За попередніми даними, станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 451 повітряну ціль:

  • 430 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
  • 14 крилатих ракет Калібр;
  • 7 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання 3 ракет та 69 ударних БпЛА на 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

08:58, 3 вересня

Втрати Росії

Втрати Росії / Інфографіка Генштабу

08:54, 3 вересня

На Чернігівщині є влучання

У Ніжині на Чернігівщині є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

Частина міста залишилась без електропостачання та води.


08:53, 3 вересня

ППО вночі працювала й на Рівненщині

Рівненська область теж зазнала масованої повітряної атаки.

За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.

Завдяки професійним діям сил ППО вдалося знешкодити чимало ворожих цілей,
– додали в ОВА.

08:52, 3 вересня

Наслідки атаки на Прикарпаття

Івано-Франківська область зазнала комбінованої ворожої атаки.

У регіоні працювали сили ППО.

Постраждав об'єкт інфраструктури. За попередніми даними обійшлося без постраждалих.

Під атакою був Калуш. Влада заміряла якість повітря та вирішила призупинити навчання в школах і садках.

Рекомендують не відкривати вікна.

08:52, 3 вересня

Гучно було вночі у Львові

Вночі Львів також атакували близько 15 ворожих безпілотників.

За даними Львівської ОВА, внаслідок обстрілу жертв чи постраждалих немає.

Частково зруйноване одне складське приміщення. Пожежу ліквідували. Обійшлось без постраждалих.

08:48, 3 вересня

Затримки поїздів

Через атаку на залізницю у Знам'янській громаді на Кіровоградщині під обстріл потрапили об'єкти залізничної інфраструктури.

Через це є затримки низки поїздів:

- №76 Кривий Ріг – Київ,
- №75 Київ – Кривий Ріг,
- №79 Дніпро – Львів,
- №791 Кременчуг – Київ,
- №790 Кропивницький – Київ,
- №121 Херсон – Краматорськ,
- №85 Запоріжжя – Львів,
- №38 Київ – Запоріжжя,
- №37 Запоріжжя – Київ,
- №51 Запоріжжя – Одеса,
- №789 Кропивницький – Київ,
- №119 Дніпро – Хелм,
- №31 Запоріжжя – Перемишль,
- №59 Харків – Одеса,
- №65/165 Харків – Черкаси, Умань,
- №102 Краматорськ – Херсон,
- №80 Львів – Дніпро,
- №120 Хелм – Дніпро,
- №86 Львів – Запоріжжя,
- №8 Одеса – Харків,
- №54 Одеса – Дніпро,
- №254 Одеса – Кривий Ріг.

08:35, 3 вересня

Гучно було у Хмельницькому

У Хмельницькому кілька разів лунали вибухи. Є пошкодження і загоряння.

Постраждалих немає.

Міськрада попередила, що через обстріл рух громадського транспорту відбуватиметься із відхиленнями від графіка та меншою кількістю транспорту.

08:32, 3 вересня

Під атакою – Кіровоградська область

У Кіровоградській області дронова атака припала на Знам'янську громаду, зокрема на об'єкти Укрзалізниці.

Від електропостачання було відключено населені пункти громади.

Постраждало 5 осіб, 17 будинків, 1 – зруйнований.

08:31, 3 вересня

Росія атакувала Київщину

Росія вночі атакувала Україну. Зокрема, Київ та область.

У Деснянському районі столиці зафіксовано падіння БпЛА.

У Вишгороді сталося загоряння між житловими багатоповерхівками. Пошкоджено автомобіль та скління будинків. Пожежа ліквідована.

Попередньо, без потерпілих.