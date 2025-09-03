Массированная атака на Украину: хронология 1288 дня войны

О главных событиях среды, 3 сентября, ситуацию на фронте, потери России, продвижение ВСУ, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Россия в очередной раз массированно атаковала Украину с воздуха: что известно о последствиях
Главные события дня
Воздушными силами было обнаружено и осуществлено сопровождение 526 средств воздушного нападения: По предварительным данным, по состоянию на 9:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 451 воздушную цель: Зафиксировано попадание 3 ракет и 69 ударных БпЛА на 14 локациях, падение сбитых (обломки) на 14 локациях. Потери России / Инфографика Генштаба В Нежине на Черниговщине есть попадание в объект критической инфраструктуры. Часть города осталась без электроснабжения и воды. Ровенская область тоже подверглась массированной воздушной атаке. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. Благодаря профессиональным действиям сил ПВО удалось обезвредить немало вражеских целей, Ивано-Франковская область подверглась комбинированной вражеской атаке. В регионе работали силы ПВО. Пострадал объект инфраструктуры. По предварительным данным обошлось без пострадавших. Под атакой был Калуш. Власти замерили качество воздуха и решили приостановить обучение в школах и садиках. Рекомендуют не открывать окна. Ночью Львов также атаковали около 15 вражеских беспилотников. По данным Львовской ОВА, в результате обстрела жертв или пострадавших нет. Частично разрушено одно складское помещение. Пожар ликвидировали. Обошлось без пострадавших. Из-за атаки на железную дорогу в Знаменской громаде на Кировоградщине под обстрел попали объекты железнодорожной инфраструктуры. Из-за этого есть задержки ряда поездов: - №76 Кривой Рог – Киев, В Хмельницком несколько раз раздавались взрывы. Есть повреждения и возгорания. Пострадавших нет. Горсовет предупредил, что из-за обстрела движение общественного транспорта будет происходить с отклонениями от графика и меньшим количеством транспорта. В Кировоградской области дроновая атака пришлась на Знаменскую громаду, в частности на объекты Укрзализныци. Пострадало 5 человек, 17 домов, 1 – разрушен. Россия ночью атаковала Украину. В частности, Киев и область. В Деснянском районе столицы зафиксировано падение БпЛА. В Вышгороде произошло возгорание между жилыми многоэтажками. Поврежден автомобиль и остекление домов. Пожар ликвидирован. Предварительно, без пострадавших.
Как отработала ПВО
Потери России
На Черниговщине есть попадания
ПВО ночью работала и на Ровенщине
– добавили в ОВА.
Последствия атаки на Прикарпатье
Громко было ночью во Львове
Задержки поездов
- №75 Киев – Кривой Рог,
- №79 Днепр – Львов,
- №791 Кременчуг – Киев,
- №790 Кропивницкий – Киев,
- №121 Херсон – Краматорск,
- №85 Запорожье – Львов,
- №38 Киев – Запорожье,
- №37 Запорожье – Киев,
- №51 Запорожье – Одесса,
- №789 Кропивницкий – Киев,
- №119 Днепр – Хелм,
- №31 Запорожье – Перемышль,
- №59 Харьков – Одесса,
- №65/165 Харьков – Черкассы, Умань,
- №102 Краматорск – Херсон,
- №80 Львов – Днепр,
- №120 Хелм – Днепр,
- №86 Львов – Запорожье,
- №8 Одесса – Харьков,
- №54 Одесса – Днепр,
- №254 Одесса – Кривой Рог.
Громко было в Хмельницком
Под атакой – Кировоградская область
От электроснабжения были отключены населенные пункты громады.
Россия атаковала Киевскую область
Воздушными силами было обнаружено и осуществлено сопровождение 526 средств воздушного нападения:
По предварительным данным, по состоянию на 9:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 451 воздушную цель:
Зафиксировано попадание 3 ракет и 69 ударных БпЛА на 14 локациях, падение сбитых (обломки) на 14 локациях.
Потери России / Инфографика Генштаба
В Нежине на Черниговщине есть попадание в объект критической инфраструктуры.
Часть города осталась без электроснабжения и воды.
Ровенская область тоже подверглась массированной воздушной атаке.
По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали.
Благодаря профессиональным действиям сил ПВО удалось обезвредить немало вражеских целей,
Ивано-Франковская область подверглась комбинированной вражеской атаке.
В регионе работали силы ПВО.
Пострадал объект инфраструктуры. По предварительным данным обошлось без пострадавших.
Под атакой был Калуш. Власти замерили качество воздуха и решили приостановить обучение в школах и садиках.
Рекомендуют не открывать окна.
Ночью Львов также атаковали около 15 вражеских беспилотников.
По данным Львовской ОВА, в результате обстрела жертв или пострадавших нет.
Частично разрушено одно складское помещение. Пожар ликвидировали. Обошлось без пострадавших.
Из-за атаки на железную дорогу в Знаменской громаде на Кировоградщине под обстрел попали объекты железнодорожной инфраструктуры.
Из-за этого есть задержки ряда поездов:
- №76 Кривой Рог – Киев,
В Хмельницком несколько раз раздавались взрывы. Есть повреждения и возгорания.
Пострадавших нет.
Горсовет предупредил, что из-за обстрела движение общественного транспорта будет происходить с отклонениями от графика и меньшим количеством транспорта.
В Кировоградской области дроновая атака пришлась на Знаменскую громаду, в частности на объекты Укрзализныци.
Пострадало 5 человек, 17 домов, 1 – разрушен.
Россия ночью атаковала Украину. В частности, Киев и область.
В Деснянском районе столицы зафиксировано падение БпЛА.
В Вышгороде произошло возгорание между жилыми многоэтажками. Поврежден автомобиль и остекление домов. Пожар ликвидирован.
Предварительно, без пострадавших.