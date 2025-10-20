Россия продолжает энергетический террор Черниговщины. В ночь на 20 октября стало известно о новых обстрелах региона.

Повреждения энергосистемы очень масштабные. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Черниговоблэнерго.

Смотрите также Россия снова терроризирует "Шахедами": для каких областей угроза

Что известно о последствиях атак на Черниговщину?

Энергетики в 00:22 сообщили, что об очередном попадании в энергообъект в Нежинском районе. Из-за этого на тот момент без света остались еще 28 тысяч потребителей.

Работаем над заживленням потребителей, однако ситуация критическая! Напоминаем об информационной тишине и меры собственной безопасности! Берегите себя!

– писали в Черниговоблэнерго.

К сожалению, в 01:33 там сообщили о еще одной атаке на энергообъект в Нежинском районе. Еще 2700 абонентов остались без энергоснабжения.

Энергетики усиленно ликвидируют последствия атак, но повреждения очень масштабные.

"Делаем все, чтобы заживить своих абонентов как можно быстрее, хоть это и не просто", – говорят они.

Последние атаки на энергетику Черниговщины: что известно?