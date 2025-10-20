Россия в очередной раз атаковала энергосистему Черниговщины: повреждения очень масштабны
- В ночь на 20 октября в Черниговской области были зафиксированы новые обстрелы, в результате которых повреждена энергосистема.
- Десятки тысяч потребителей остаются без света, энергетики работают над ликвидацией последствий атак.
Россия продолжает энергетический террор Черниговщины. В ночь на 20 октября стало известно о новых обстрелах региона.
Повреждения энергосистемы очень масштабные. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Черниговоблэнерго.
Что известно о последствиях атак на Черниговщину?
Энергетики в 00:22 сообщили, что об очередном попадании в энергообъект в Нежинском районе. Из-за этого на тот момент без света остались еще 28 тысяч потребителей.
Работаем над заживленням потребителей, однако ситуация критическая! Напоминаем об информационной тишине и меры собственной безопасности! Берегите себя!
– писали в Черниговоблэнерго.
К сожалению, в 01:33 там сообщили о еще одной атаке на энергообъект в Нежинском районе. Еще 2700 абонентов остались без энергоснабжения.
Энергетики усиленно ликвидируют последствия атак, но повреждения очень масштабные.
"Делаем все, чтобы заживить своих абонентов как можно быстрее, хоть это и не просто", – говорят они.
Последние атаки на энергетику Черниговщины: что известно?
Вечером 19 октября россияне атаковали энергетический объект в Корюковском районе. Энергетики сообщали об очень значительных повреждениях. Без света из-за этой атаки остались почти 55 тысяч абонентов.
В ночь на 18 октября этот же район пострадал от российской атаки. Тогда сообщали о 17 тысячах потребителей без света.
К слову, энергетики сообщали, что на территории Черниговской области действует график почасовых отключений. Ограничения планировали применять и 20 октября.