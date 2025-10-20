Росія продовжує енергетичний терор Чернігівщини. У ніч на 20 жовтня стало відомо про нові обстріли регіону.

Пошкодження енергосистеми дуже масштабні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Чернігівобленерго.

Дивіться також Росія знову тероризує "Шахедами": для яких областей загроза

Що відомо про наслідки атак на Чернігівщину?

Енергетики о 00:22 повідомили, що про чергове влучання в енергооб'єкт у Ніжинському районі. Через це на той момент без світла залишилися ще 28 тисяч споживачів.

Працюємо над заживленням споживачів, однак ситуація критична! Нагадуємо про інформаційну тишу і заходи власної безпеки! Бережіть себе!

– писали у Чернігівобленерго.

На жаль, о 01:33 там повідомили про ще одну атаку на енергооб'єкт у Ніжинському районі. Ще 2700 абонентів залишилися без енергопостачання.

Енергетики посилено ліквідовують наслідки атак, але пошкодження дуже масштабні.

"Робимо усе, щоб заживити своїх абонентів якнайшвидше, хоч це і не просто", – кажуть вони.

Останні атаки на енергетику Чернігівщини: що відомо?