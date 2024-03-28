Чтобы сохранить Харьков, нужно политическое решение союзников

К 2022 году Харьков входил в 20 крупнейших городов Европы по количеству официально зарегистрированного населения. В городе проживало не менее 1,4 миллиона человек. Реальное население было ближе к 2 миллионам.

Россия разрушает один из крупнейших городов Европы

Среди не столиц в Европе большими за Харьков есть только Стамбул, Санкт-Петербург, Гамбург, Барселона и Мюнхен. Собственно, Харьков находился между Мюнхеном и Миланом.

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Когда Россия стреляет по Харькову, я стараюсь вспоминать это сравнение для наглядности. Потому что Харьков – это не понятно, а Барселона – понятно. Так вот, если обозначить на карте рубеж, куда были прилеты 27 марта, то по меньшей мере треть Харькова (Барселоны, Милана, Мюнхена) может быть превращена в руины с территории России без применения крылатых или баллистических ракет.

Боеприпас, которым Россия тренируется убивать детей в Харькове, пока сыроват, но имеет большую разрушительную силу по сравнению с С-300. Главное то, что через время (месяцы) он может производиться в товарных количествах.

Меры для нейтрализации понятны:

первое – это удары по пусковым на территории России;

второе – это средства против российской тактической авиации.

И одного, и второго есть достаточно у наших партнеров. Более того, часть средств уже передана и освоена украинской армией, но есть запрет на использование на территории России. Дело за малым – политическое решение. Все, уклоняющиеся от принятия такого решения, способствуют Кремлю в уничтожении Харькова и зовут беду в Европу.

Закончится тем, что российские бомбы начнут падать на города ЕС и НАТО. Потому что Кремль совершенствует свое оружие в боевых условиях, пока западные страны думают. Плюс демонстрация страха – лучшая провокация для Кремля. Если Владимир Путин может безнаказанно разрушать один из крупнейших городов Европы, то вопрос времени, когда он решит идти дальше.