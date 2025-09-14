Россияне наносят серьезные повреждения в Херсоне Островскому мосту, соединяющему микрорайон Корабел с городом. Если он будет полностью разрушен, то оставшиеся там жители Корабельного района окажутся в полной изоляции.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире 24 Канала рассказал, что происходит в городе, в частности, в многострадальном микрорайоне. Также он объяснил, какие цели преследуют россияне, нанося сокрушительные удары по Херсону.

Удастся ли россиянам реализовать свою цель в Херсоне?

Братчук отметил, что прежде всего цель врага – это террор. Оккупанты всегда используют его как инструмент давления на население. Также они пытаются таким образом влиять и на военных.

Они создают серую зону для того, чтобы там не было возможности не то чтобы проживать, а даже двигаться, сравнивают с землей эту территорию, чтобы полностью ее зачистить. А также, вероятно, хотят побудить потом нас к определенным действиям и сами попытаться что-то сделать,

– подчеркнул он.

Цель врага, по мнению спикера Украинской добровольческой армии, остается той же самой – каким-то образом переправиться на правый берег Днепра. Россияне хотят реализовать эти планы, однако на сегодня это невозможно.

К тому же с Приднепровского направления некоторые российские подразделения были переброшены на Доброполье. Там сегодня ситуация для врага очень сложная,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Враг, добавил он, сейчас все свои усилия концентрирует именно на Добропольском отрезке.

Россияне продолжают наносить удары по Херсону: что известно?