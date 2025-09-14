Равняют с землей: Братчук раскрыл планы россиян относительно Корабельного района Херсона
- Россияне наносят серьезные повреждения Островскому мосту в Херсоне, что грозит изоляцией Корабельного района.
- Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук объяснил, с какой целью россияне интенсивно обстреливают этот район.
Россияне наносят серьезные повреждения в Херсоне Островскому мосту, соединяющему микрорайон Корабел с городом. Если он будет полностью разрушен, то оставшиеся там жители Корабельного района окажутся в полной изоляции.
Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире 24 Канала рассказал, что происходит в городе, в частности, в многострадальном микрорайоне. Также он объяснил, какие цели преследуют россияне, нанося сокрушительные удары по Херсону.
Удастся ли россиянам реализовать свою цель в Херсоне?
Братчук отметил, что прежде всего цель врага – это террор. Оккупанты всегда используют его как инструмент давления на население. Также они пытаются таким образом влиять и на военных.
Они создают серую зону для того, чтобы там не было возможности не то чтобы проживать, а даже двигаться, сравнивают с землей эту территорию, чтобы полностью ее зачистить. А также, вероятно, хотят побудить потом нас к определенным действиям и сами попытаться что-то сделать,
– подчеркнул он.
Цель врага, по мнению спикера Украинской добровольческой армии, остается той же самой – каким-то образом переправиться на правый берег Днепра. Россияне хотят реализовать эти планы, однако на сегодня это невозможно.
К тому же с Приднепровского направления некоторые российские подразделения были переброшены на Доброполье. Там сегодня ситуация для врага очень сложная,
– подчеркнул Сергей Братчук.
Враг, добавил он, сейчас все свои усилия концентрирует именно на Добропольском отрезке.
Россияне продолжают наносить удары по Херсону: что известно?
- В начале августа оккупанты нанесли несколько мощных ударов по Островскому мосту. Враг атаковал Корабельный район Херсона с авиации. Вследствие удара по мосту 3 августа переправа была повреждена, а движение – перекрыто.
- Власти города настаивают, чтобы жители микрорайона Корабел эвакуировались, потому что оставаться там опасно. В случае полного разрушения моста, люди в Корабельном районе могут остаться без снабжения жизненно необходимых товаров.
- Журналистка из Херсона Евгения Вирлич 23 августа отметила, что микрорайон Корабел часто обстреливается россиянами. Единственный автомобильный мост, соединяющий Корабел с Херсоном, перебит. По нему можно проехать, но это, по ее словам, крайне опасно.
- Также в микрорайоне нет электричества, газоснабжения и продуктовых магазинов. Поэтому люди, что там остались, под обстрелами, рискуя жизнью, пытаются передвигаться по мосту, чтобы обеспечить себя необходимым.