Зрівнюють із землею: Братчук розкрив плани росіян щодо Корабельного району Херсона
- Росіяни завдають серйозних пошкоджень Острівському мосту в Херсоні, що загрожує ізоляцією Корабельного району.
- Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук пояснив, з якою метою росіяни інтенсивно обстрілюють цей район.
Росіяни завдають серйозних пошкоджень в Херсоні Острівському мосту, що з'єднує мікрорайон Корабел з містом. Якщо його буде повністю зруйновано, то жителі Корабельного району, які залишились там, опиняться у повній ізоляції.
Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу розповів, що відбувається у місті, зокрема, в багатостраждальному мікрорайоні. Також він пояснив, які цілі переслідують росіяни, завдаючи нищівних ударів по Херсону.
Чи вдасться росіянам реалізувати свою мету у Херсоні?
Братчук наголосив, що насамперед мета ворога – це терор. Окупанти завжди використовують його як інструмент тиску на населення. Також вони намагаються таким чином впливати і на військових.
Вони створюють сіру зону для того, щоб там не було можливості не те щоб проживати, а навіть рухатися, зрівнюють із землею цю територію, щоб повністю її зачистити. А також, імовірно, хочуть спонукати нас до певних дій і самі спробувати щось зробити,
– підкреслив він.
Мета ворога, на думку речника Української добровольчої армії, залишається тою ж самою – якимось чином переправитися на правий берег Дніпра. Росіяни хочуть реалізувати ці плани, однак на сьогодні це неможливо.
До того ж з Придніпровського напрямку деякі російські підрозділи були перекинуті на Добропілля. Там сьогодні ситуація для ворога дуже складна,
– наголосив Сергій Братчук.
Ворог, додав він, зараз всі свої зусилля концентрує саме на Добропільському відтинку.
Росіяни продовжують завдавати ударів по Херсону: що відомо?
- На початку серпня окупанти завдали кілька потужних ударів по Острівському мосту. Ворог атакував Корабельний район Херсона з авіації. Внаслідок удару по мосту 3 серпня переправа була пошкоджена, рух – перекрито.
- Влада міста наполягає, щоб жителі мікрорайону Корабел евакуйовувалися, тому що залишатися там небезпечно. У разі повного руйнування моста, люди в Корабельному районі можуть залишитися без постачання життєво необхідних товарів.
- Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич 23 серпня зазначила, що мікрорайон Корабел часто обстрілюється росіянами. Єдиний автомобільний міст, що з'єднує Корабел з Херсоном, перебито. По ньому можна проїхати, але це, за її словами, вкрай небезпечно.
- Також у мікрорайоні немає електрики, газопостачання та продуктових магазинів. Тому люди, що там залишились, під обстрілами, ризикуючи життям, намагаються пересуватися по мосту, щоб забезпечити себе необхідним.