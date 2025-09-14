Росіяни завдають серйозних пошкоджень в Херсоні Острівському мосту, що з'єднує мікрорайон Корабел з містом. Якщо його буде повністю зруйновано, то жителі Корабельного району, які залишились там, опиняться у повній ізоляції.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу розповів, що відбувається у місті, зокрема, в багатостраждальному мікрорайоні. Також він пояснив, які цілі переслідують росіяни, завдаючи нищівних ударів по Херсону.

До теми Росіяни "полюють" на людей: на Харківщині FPV-дрон вбив велосипедиста

Чи вдасться росіянам реалізувати свою мету у Херсоні?

Братчук наголосив, що насамперед мета ворога – це терор. Окупанти завжди використовують його як інструмент тиску на населення. Також вони намагаються таким чином впливати і на військових.

Вони створюють сіру зону для того, щоб там не було можливості не те щоб проживати, а навіть рухатися, зрівнюють із землею цю територію, щоб повністю її зачистити. А також, імовірно, хочуть спонукати нас до певних дій і самі спробувати щось зробити,

– підкреслив він.

Мета ворога, на думку речника Української добровольчої армії, залишається тою ж самою – якимось чином переправитися на правий берег Дніпра. Росіяни хочуть реалізувати ці плани, однак на сьогодні це неможливо.

До того ж з Придніпровського напрямку деякі російські підрозділи були перекинуті на Добропілля. Там сьогодні ситуація для ворога дуже складна,

– наголосив Сергій Братчук.

Ворог, додав він, зараз всі свої зусилля концентрує саме на Добропільському відтинку.

Росіяни продовжують завдавати ударів по Херсону: що відомо?