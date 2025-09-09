Об этом во вторник, 9 сентября, сообщили в "Азове", передает 24 Канал. Нацгвардейцы опубликовали соответствующее видео.
Как россияне попали в плен под Добропольем?
Очередная атака российских военных в Донецкой области провалилась. Силы обороны стабилизировали ситуацию вблизи Доброполья.
На опубликованном видео – группа российских военнопленных из полосы ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов". В плен их взяли воины 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" и 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады.
В погоне за "успехами" российское командование отправило оккупантов в наступление в самую горячую точку Донецкой области – Доброполье,
– говорится в заявлении защитников.
Пленные россияне поблагодарили украинцев: смотрите видео
К слову, в "Азове" для оккупантов в очередной раз напомнили – сдаться это единственный шанс выжить.
Ситуация в Донецкой области: главные новости
- По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, из-за действий украинских сил противник вынужден отложить наступление на Запорожье и перебрасывать подразделения в Донецкую область. Ведь там в течение августа удалось освободить ряд населенных пунктов и восстановить контроль над 58 километрами территории.
- Силы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" полностью взяли под контроль село Заречное в Донецкой области.
- Владимир Зеленский отверг идею уступок территориями в пользу России, подчеркивая ненадежность гарантий со стороны Кремля. Владимир Путин якобы рискует потерять миллионы военных, если будет пытаться захватить Донбасс.