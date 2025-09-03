Соответствующее заявление президент Зеленский сделал во время совместного брифинга с премьер-министром Дании Метте Фредериксен 3 сентября 2025 года, сообщает 24 Канал.

Что сказал Зеленский относительно возможного обмена территориями?

Президент Украины отметил, что никакие гарантии со стороны Путина не могут быть надежными из-за его неоднократной лжи.

Даже если кто-то поддержит абсурдное предложение о выводе украинских войск с Донбасса, кто может поручиться, что Россия остановится? Никто,

– заявил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы, которые предусматривают сдачу территорий. В то же время решение продолжать попытки захватить Донбасс для российской армии может обернуться миллионными потерями.

Он добавил, что доверие к российскому лидеру отсутствует при любых условиях. Для Украины же важность родных земель значительно больше, чем просто территориальный вопрос.

Для кого-то это просто территория, а для нас – это наша жизнь, история и Конституция. Много аспектов, которые являются очень чувствительными для Украины,

– подытожил Зеленский.

