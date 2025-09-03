Відповідну заяву президент Зеленський зробив під час спільного брифінгу з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен 3 вересня 2025 року, повідомляє 24 Канал.

Що сказав Зеленський стосовно можливого обміну територіями?

Президент України наголосив, що жодні гарантії з боку Путіна не можуть бути надійними через його неодноразову брехню.

Навіть якщо хтось підтримає абсурдну пропозицію про виведення українських військ із Донбасу, хто може поручитися, що Росія зупиниться? Ніхто,

– заявив він.

Зеленський підкреслив, що Україна не піде на жодні компроміси, які передбачають здачу територій. Водночас рішення продовжувати спроби захопити Донбас для російської армії може обернутися мільйонними втратами.

Він додав, що довіра до російського лідера відсутня за будь-яких умов. Для України ж важливість рідних земель значно більша, ніж просто територіальне питання.

Для когось це просто територія, а для нас – це наше життя, історія і Конституція. Багато аспектів, які є дуже чутливими для України,

– підсумував Зеленський.

Яка ситуація на Донецькому напрямку?