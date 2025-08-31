Российские войска снова обстреляли разрушенное здание Херсонской областной военной администрации. Там вспыхнул масштабный пожар, который длился почти полсуток.

Огонь укротили утром 31 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местное издание "Мост".

Как тушили Херсонскую ОВА после обстрела?

По словам офицера Сил обороны Херсона Руслана Михайлевского, около 16:00 в субботу, 30 августа, оккупанты открыли артиллерийский огонь по помещению ОГА, расположенном на проспекте Независимости.

Здание администрации еще раньше было уничтожено вражескими авиаударами. После нового обстрела там вспыхнул огонь, который охватил руины и не утихал всю ночь.

Спасатели ГСЧС смогли полностью потушить пожар только утром 31 августа.

Предварительно известно, что жертв и пострадавших нет.

