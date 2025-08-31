У Херсоні понад пів доби горіла будівля ОВА після обстрілу
- Російські війська обстріляли зруйновану будівлю Херсонської ОВА, викликавши пожежу, яка тривала майже пів доби.
- Пожежу було повністю загашено рятувальниками ДСНС вранці 31 серпня, жертв і постраждалих немає.
Російські війська знову обстріляли зруйновану будівлю Херсонської обласної військової адміністрації. Там спалахнула масштабна пожежа, що тривала майже пів доби.
Вогонь приборкали вранці 31 серпня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеве видання "Мост".
Як гасили Херсонську ОВА після обстрілу?
За словами офіцера Сил оборони Херсона Руслана Михайлевського, близько 16:00 у суботу, 30 серпня, окупанти відкрили артилерійський вогонь по приміщенню ОВА, розташованому на проспекті Незалежності.
Будівля адміністрації ще раніше була знищена ворожими авіаударами. Після нового обстрілу там спалахнув вогонь, який охопив руїни й не вщухав цілу ніч.
Рятувальники ДСНС змогли повністю загасити пожежу лише вранці 31 серпня.
Попередньо відомо, що жертв і постраждалих немає.
Масовані обстріли України: останні новини
Російська армія атакувала Ніжин "Шахедами", завдавши удару по підприємству критичної інфраструктури, що призвело до відсутності світла та води в місті. Водопостачання забезпечуватимуть генератори в певні години, мешканців просять зробити запаси води.
Російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Чорноморську, пошкоджено енергетичну інфраструктуру, більше 29 тисяч абонентів залишилися без електроенергії.