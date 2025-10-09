Владимир Зеленский заявил, что энергетическая инфраструктура Украины нуждается в защите от российских ударов. Однако систем противовоздушной обороны не хватает.

Об этом Зеленский заявил на встрече с журналистами, сообщает 24 Канал.

Что сейчас происходит в энергосистеме Украины?

Владимир Зеленский заявил, что государство продолжит защищать энергетику. По его словам, финансирование на усиление ПВО постоянно находится и количество дронов-перехватчиков постепенно растет.

В то же время президент подчеркнул, что важно также увеличивать число самих систем запуска беспилотников, которые уже показали свою эффективность.

Он привел пример Черниговщины, где во время атаки из 36 "Шахедов" 22 были уничтожены перехватчиками. По словам Зеленского, показатели сбития улучшаются, а количество систем обороны будет в дальнейшем увеличиваться.

По электричеству – будем защищать от ударов и будем восстанавливать. Угроза понятна. Все понимают, что делать,

– прокомментировал глава государства.

По газовой инфраструктуре, которая сейчас испытывает сильное давление из-за ударов, Зеленский отметил, что правительство имеет два варианта развития событий.

План "А" предусматривает активное использование собственной добычи, а план "Б" – импорт газа в случае масштабных повреждений, с четким пониманием необходимых объемов и финансирования.

Россия продолжает обстрелы энергообъектов: что известно