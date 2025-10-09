Чи є загроза блекауту через удари по енергетиці: Зеленський відповів, до чого варто готуватись
Володимир Зеленський заявив, що енергетична інфраструктура України потребує захисту від російських ударів. Однак систем протиповітряної оборони не вистачає.
Про це Зеленський заявив на зустрічі з журналістами, повідомляє 24 Канал.
Що зараз відбувається в енергосистемі України?
Володимир Зеленський заявив, що держава продовжить захищати енергетику. За його словами, фінансування на посилення ППО постійно знаходиться і кількість дронів-перехоплювачів поступово зростає.
Водночас президент наголосив, що важливо також збільшувати число самих систем запуску безпілотників, які вже показали свою ефективність.
Він навів приклад Чернігівщини, де під час атаки з 36 "Шахедів" 22 були знищені перехоплювачами. За словами Зеленського, показники збиття покращуються, а кількість систем оборони буде надалі збільшуватися.
Щодо електрики – будемо захищати від ударів та будемо відновлювати. Загроза зрозуміла. Всі розуміють, що робити,
– прокоментував глава держави.
Щодо газової інфраструктури, яка нині зазнає сильного тиску через удари, Зеленський зазначив, що уряд має два варіанти розвитку подій.
План "А" передбачає активніше використання власного видобутку, а план "Б" – імпорт газу у разі масштабних пошкоджень, із чітким розумінням необхідних обсягів та фінансування.
Росія продовжує обстріли енергооб'єктів: що відомо
В ніч на 9 жовтня російські війська атакували Одещину, найбільше постраждав Чорноморськ. Після ворожого удару місто залишилося без світла, критична інфраструктура наразі працює на генераторах.
Раніше ворог також обстріляв енергосистему Чернігівщини. Під ударом були об'єкти в Ніжині та Прилуках, понад 60 тисяч абонентів залишилися без світла.
9 жовтня стало відомо, що Кабмін схвалив план проходження зими. За словами Юлії Свириденко, він передбачає захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, а також план швидкої реакції.