Единственный мост, соединяющий Херсон с микрорайоном Корабел, находится под постоянными обстрелами. Люди все еще могут добраться до города, но каждый раз с риском для жизни.

Журналистка из Херсона Евгения Вирлич в эфире 24 Канала сообщила, что мост, который соединяет Херсон с микрорайоном Корабел, сейчас находится под частыми обстрелами. Российские войска регулярно обстреливают как микрорайон, так и сам мост, пытаясь фактически обезлюдеть так называемый "остров Корабел".

Смотрите также Ударили по автобусу, а потом по спасателям: журналистка о циничной атаке на Херсон

На острове нет условий для жизни

"По микрорайону Корабел – так, они перебили единственный автомобильный мост, который соединяет микрорайон с материковым Херсоном. Он теоретически пригоден для использования, то есть там можно проехать, но это крайне опасно", – рассказала Евгения Вирлич.

Она добавила, что почти вся логистика в районе отсутствует, и эвакуация до сих пор продолжается. Основную часть жителей уже вывезли, однако остались те, кто отказался эвакуироваться и продолжает жить в микрорайоне. Точной информации о количестве таких людей пока нет.

На острове нет электричества, газоснабжения и продуктовых магазинов. Люди вынуждены, рискуя жизнью под постоянными обстрелами, перемещаться в город, чтобы как-то продолжать существование.

В то же время, по ее словам, для тех, кто все же решит эвакуироваться, работают горячие линии – через них можно организовать выезд из опасной зоны.

Россияне постоянно пытаются обстреливать этот микрорайон – все интенсивнее. Логистика очень затруднена, в том числе и спасательная. Если возникают пожары или нужно вызвать скорую помощь, доехать туда крайне сложно,

– отметила Вирлич.

Она также отметила, что россияне продолжают пытаться закрепиться на левом берегу, организуя там плацдармы. Они регулярно проводят ротации, меняя личный состав, и периодически активизируются. Это действительно опасно, ведь сопровождается мощными обстрелами правого берега.

Какова ситуация в Херсоне?