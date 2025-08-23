Єдиний міст, що з'єднує Херсон із мікрорайоном Корабел, перебуває під постійними обстрілами. Люди все ще можуть дістатися до міста, але щоразу – з ризиком для життя.

Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич в ефірі 24 Каналу повідомила, що міст, який сполучає Херсон із мікрорайоном Корабел, нині перебуває під частими обстрілами. Російські війська регулярно обстрілюють як мікрорайон, так і сам міст, намагаючись фактично обезлюднити так званий "острів Корабел".

Дивіться також Вдарили по автобусу, а потім по рятувальниках: журналістка про цинічну атаку на Херсон

На острові немає умов для життя

"Щодо мікрорайону Корабел – так, вони перебили єдиний автомобільний міст, який поєднує мікрорайон із материковим Херсоном. Він теоретично придатний для використання, тобто там можна проїхати, але це вкрай небезпечно", – розповіла Євгенія Вірлич.

Вона додала, що майже вся логістика в районі відсутня, і евакуація досі триває. Основну частину мешканців уже вивезли, однак залишилися ті, хто відмовився евакуюватися й продовжує жити в мікрорайоні. Точної інформації про кількість таких людей наразі немає.

На острові немає електрики, газопостачання та продуктових магазинів. Люди змушені, ризикуючи життям під постійними обстрілами, переміщуватися до міста, аби якось продовжувати існування.

Водночас, за її словами, для тих, хто все ж вирішить евакуюватися, працюють гарячі лінії – через них можна організувати виїзд із небезпечної зони.

Росіяни постійно намагаються обстрілювати цей мікрорайон – дедалі інтенсивніше. Логістика дуже ускладнена, зокрема й рятувальна. Якщо виникають пожежі або потрібно викликати швидку допомогу, доїхати туди вкрай складно,

– зазначила Вірлич.

Вона також наголосила, що росіяни продовжують намагатися закріпитися на лівому березі, організовуючи там плацдарми. Вони регулярно проводять ротації, змінюючи особовий склад, і періодично активізуються. Це справді небезпечно, адже супроводжується потужними обстрілами правого берега.

Яка ситуація в Херсоні?