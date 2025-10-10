Украина в первую очередь обеспечивает противовоздушную оборону 203 ключевых инфраструктурных объектов. Речь идет об энергетике, газе и водоснабжении.

Это основные объекты, которые нуждаются в защите. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Зеленского во время встречи с журналистами в пятницу, 10 октября.

Читайте также "Нельзя сбивать дроны с Patriot": Зеленский раскритиковал защиту ТЭЦ в Киеве

Что сказал Зеленский о работе украинской ПВО?

В детали Зеленский не вдавался. В то же время он отметил, что объектов, которые нужно защищать, гораздо больше.

Без лишних деталей – чтобы не готовить врага – я сегодня смотрю на ставке 203 ключевых объекта Украины, которые нам нужно защищать ПВО. То есть, я не хочу говорить, что именно мы сделали и сколько у нас систем, но вы понимаете, что это – 203. Объектов гораздо больше, но я говорю о ключевых – то, что касается энергетики, газовой системы, водоснабжения и т.д,

– сказал он.

Президент добавил, что защита такой инфраструктуры – серьезный вызов. Он уверен, что Украина делает все правильно, но в то же время "хочется это делать не в одиночку", а чтобы партнеры поддерживали действиями, а не словами.

Зеленский также рассказал об усилении ПВО. В частности, осенью Украина должна получить 2 системы Patriot с ракетами.

Речь идет не о системах, которые Украина ожидает получить от США. Об этих Patriot удалось договориться отдельно.

"Мы ожидаем тот пакет, что обещал президент Соединенных Штатов Америки. Я ожидаю, что мы можем получить соответствующие сроки поставки этих систем. На следующей неделе поедет наша делегация в США во главе с премьер-министром. Посмотрим, какой фидбек мы получим", – добавил Зеленский.

Он также прокомментировал получение ракет Tomahawk, заметив, что Путин не согласится на прекращение боевых действий, поэтому его необходимо останавливать силой, а именно – дальнобойными ударами по России.

Редакция сайта 24 Канала собирает средства на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB. Подробнее – здесь.

Другие заявления Зеленского