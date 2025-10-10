Україна у першу чергу забезпечує протиповітряну оборону 203 ключових інфраструктурних об'єктів. Йдеться про енергетику, газ та водопостачання.

Це основні об'єкти, які потребують захисту. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву президента Зеленського під час зустрічі з журналістами у п'ятницю, 10 жовтня.

Читайте також "Не можна збивати дрони з Patriot": Зеленський розкритикував захист ТЕЦ у Києві

Що сказав Зеленський про роботу української ППО?

У деталі Зеленський не вдавався. Водночас він зауважив, що об'єктів, які потрібно захищати, набагато більше.

Без зайвих деталей – щоб не готувати ворога – я сьогодні дивлюсь на ставці 203 ключових об'єкти України, які нам потрібно захищати ППО. Тобто, я не хочу казати, що саме ми зробили й скільки у нас систем, але ви розумієте, що це – 203. Об'єктів набагато більше, але я говорю про ключові – те, що стосується енергетики, газової системи, водопостачання тощо,

– сказав він.

Президент додав, що захист такої інфраструктури – серйозний виклик. Він впевнений, що Україна робить все правильно, але водночас "хочеться це робити не наодинці", а щоб партнери підтримували діями, а не словами.

Зеленський також розповів про посилення ППО. Зокрема, восени Україна має отримати 2 системи Patriot з ракетами.

Йдеться не про системи, які Україна очікує отримати від США. Про ці Patriot вдалося домовитися окремо.

"Ми очікуємо на той пакет, що обіцяв президент Сполучених Штатів Америки. Я очікую, що ми можемо отримати відповідні терміни постачання цих систем. На наступному тижні поїде наша делегація до США на чолі з прем'єр-міністром. Подивимось, який фідбек ми отримаємо", – додав Зеленський.

Він також прокоментував отримання ракет Tomahawk, зауваживши, що Путін не погодиться на припинення бойових дій, тому його необхідно зупиняти силою, а саме – далекобійними ударами по Росії.

Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше – тут.

Інші заяви Зеленського