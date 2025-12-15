Укр Рус
15 декабря, 19:11
2

В Украине нет ни одной неповрежденной электростанции, – Зеленский

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Владимир Зеленский заявил, что все электростанции в Украине подверглись российским атакам.
  • Украина работает над восстановлением энергосистемы с поддержкой немецких компаний.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине не осталось электростанций, которые бы еще не атаковали Россия. В то же время энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее устранять последствия обстрелов России.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции на Немецко-украинском экономическом форуме, передает 24 Канал.

В каком состоянии украинская энергосистема?

Фактически в Украине нет ни одной "живой" электростанции, которая бы не пострадала от российских ударов. Но мы боремся, восстанавливаем, работаем, возвращаем людям свет, возвращаем жизнь, 
– отметил Зеленский.

Он добавил, что противостоять давлению на энергетику сложно, однако Украина пытается как можно быстрее восстанавливать энергосистему после каждого удара.

Кроме того, президент отметил существенную помощь немецких компаний в этих процессах.

Восток Украины может оказаться в полном блэкауте

  • The Wall Street Journal предостерегает, что вражеские удары угрожают полностью вывести из строя системы передачи электроэнергии с запада на восток и по сути разделить страну пополам.

  • Эксперты не могут спрогнозировать, сколько нужно еще российских атак для полного отключения части страны.

  • Москва пытается создать "энергетические острова" в Украине, то есть изолировать отдельные регионы от генерации и передачи электроэнергии. Больше всего страдают прифронтовые области и на границе с Россией.