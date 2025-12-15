В Україні немає щодної неушкодженої електростанції, – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що всі електростанції в Україні зазнали російських атак.
- Україна працює над відновленням енергосистеми з підтримкою німецьких компаній.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні не залишилось електростанцій, які б ще не атакували Росія. Водночас енергетики роблять усе можливе, щоб якомога швидше усувати наслідки обстрілів Росії.
Про це він повідомив під час пресконференції на Німецько-українському економічному форумі, передає 24 Канал.
У якому стані українська енергосистема?
Фактично в Україні немає жодної "живої" електростанції, яка б не постраждала від російських ударів. Але ми боремось, відновлюємо, працюємо, повертаємо людям світло, повертаємо життя,
– зазначив Зеленський.
Він додав, що протистояти тиску на енергетику складно, проте Україна намагається якнайшвидше відновлювати енергосистему після кожного удару.
Крім того, президент відзначив суттєву допомогу німецьких компаній у цих процесах.
Схід України може опинитися у повному блекауті
The Wall Street Journal застерігає, що ворожі удари загрожують повністю вивести з ладу системи передачі електроенергії із заходу на схід і по суті розділити країну навпіл.
Експерти не можуть спрогнозувати, скільки потрібно ще російських атак для повного відключення частини країни.
Москва намагається створити "енергетичні острови" в Україні, тобто ізолювати окремі регіони від генерації та передачі електроенергії. Найбільше страждають прифронтові області та на кордоні з Росією.